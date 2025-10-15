  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    TV namig: Oppenheimer – junak ali pošast?

    Absolutni zmagovalec lanskih oskarjev je zgodba o tem, kako je nastala atomska bomba in kdo je bil mož, ki je stal za njo.
    Oppenheimer je prejel šest oskarjev, med drugim za film, režijo in glavno moško vlogo. FOTO: HBO
    Galerija
    Oppenheimer je prejel šest oskarjev, med drugim za film, režijo in glavno moško vlogo. FOTO: HBO
    M. K., Vikend
    15. 10. 2025 | 05:00
    1:30
    A+A-

    Oppenheimer

    HBO v sredo, 15. 10., ob 20.00

    Oppenheimer. ZDA, 2023. Režija: Christopher Nolan. Igrajo: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Robert Downey Jr. Drama. 175 min.

    V vizualno osupljivi drami Christopherja Nolana Cillian Murphy igra Roberta Oppenheimerja, briljantnega fizika, ki je bil razdvojen med genialnostjo in moralno krivdo, ko je bil gonilna sila razvoja atomske bombe, ki je za vedno spremenila svet.

    Na videz mirno akademsko življenje fizika J. Roberta Oppenheimerja se spremeni, ko postane ključna figura v ameriškem projektu za razvoj atomske bombe med drugo svetovno vojno. Pod vodstvom generala Leslieja Grovesa (Matt Damon) se pridruži skrivnemu vojaškemu programu Manhattan, kjer v puščavi ustvarja orožje, ki bo za vedno spremenilo svet.

    Vikendova ocena: 5 (od 5)

    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šport in duševno zdravje

    Mbappe razume Pogačarja, mama v skrbeh: To me žalosti in skrbi

    Mama Kyliana Mbappeja je spregovorila o stiskah, ki jih doživlja zvezdnik Real Madrida. Vozil se je s peugeotom 206, samo da bi videl, kako je biti normalen.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letuš

    Leta 2023 so imeli manj kot centimeter vode, zdaj jim grozi selitev

    Upravno sodišče je zaradi pomanjkljive obrazložitve odpravilo vladni sklep o rušitvi treh objektov na desnem bregu Savinje v Letušu.
    Špela Kuralt 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Vikendov TV namigCillian MurphyOppenheimerChristopher Nolanvikendfilm

    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Italija

    Vicenza, Palladieva učilnica in delavnica na prostem

    Sprehod po mestu, ki ga je s številnimi stavbami zaznamoval znameniti arhitekt s svojimi učenci.
    Milan Ilić 15. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolumna

    Glasno molčati

    Iz načina obnove Gaze bo zato že po nekaj letih mogoče napovedati, ali bo mir lahko postal trajen in pravičen.
    Miloš Kosec 15. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Kaj je 30 let za bolnika? In kaj je 30 let za medicinsko osebje?

    Ustaviti je treba vedenjske vzorce, ki so škodljivi za prav vse ljudi. In pri tem je lahko tudi nova vloga društev bolnikov ključna in neprecenljiva.
    Dr. Samo Zver 15. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg dela

    Delavce z Balkana nadomeščajo kadri iz Azije tuji delavci

    V zadnjih letih rast zaposlovanja delovne sile iz Indije, Nepala, Bangladeša in s Filipinov.
    Maja Grgič 15. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Moč politike

    Na obeh polih imamo nekoga, ki brani status quo

    Vladimir Prebilič ne vidi možnosti za sodelovanje s SDS in Levico, glede Goloba pa bo počakal, da KPK opravi delo.
    Uroš Esih 15. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
