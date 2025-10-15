TV namig: Oppenheimer – junak ali pošast?

Oppenheimer

HBO v sredo, 15. 10., ob 20.00

Oppenheimer. ZDA, 2023. Režija: Christopher Nolan. Igrajo: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Robert Downey Jr. Drama. 175 min.

V vizualno osupljivi drami Christopherja Nolana Cillian Murphy igra Roberta Oppenheimerja, briljantnega fizika, ki je bil razdvojen med genialnostjo in moralno krivdo, ko je bil gonilna sila razvoja atomske bombe, ki je za vedno spremenila svet.

Na videz mirno akademsko življenje fizika J. Roberta Oppenheimerja se spremeni, ko postane ključna figura v ameriškem projektu za razvoj atomske bombe med drugo svetovno vojno. Pod vodstvom generala Leslieja Grovesa (Matt Damon) se pridruži skrivnemu vojaškemu programu Manhattan, kjer v puščavi ustvarja orožje, ki bo za vedno spremenilo svet.

Vikendova ocena: 5 (od 5)