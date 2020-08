TV namig: Stiks, Batman za vse čase in Ponarejevalec

Sreda, 26. avgusta

Stiks: TV SLO 1 ob 20.05



Batman za vse čase: Kino ob 20.00

Ponarejevalec: Kino in 22.15

Uspešna 40-letna nemška zdravnica Rike je utelešenje evropskega oziroma zahodnjaškega modela sreče in uspeha: izobražena, samozavestna, odločena in predana svojemu poklicu. Vidimo lahko njeno vsakodnevno življenje, preden si izpolni dolgoletno željo o jadranju čez Atlantski ocean. Vendar je njene morske pustolovščine konec, ko po neurju med valovi naleti na poškodovano ribiško barko. V vodi je na stotine ljudi, ki bodo vsak čas utonili. Rike v skladu s pomorskim pravom pokliče na pomoč. A njena prošnja ne naleti na odziv in prisiljena je sprejeti usodno odločitev.Batman za vse čase je prvi film, pri katerem je ne režiserskem stolčku Tim Burtona zamenjal Joel Schumacher in posnel film, o katerem še danes govorijo mnogi. Ne nujno pohvalno, a Schumacherjev temačnejši Batman je kljub svojim nekaterim kičastim trenutkom spremenil pogled na superjunake.Batman ima tokrat zvestega partnerja v boju proti nepridipravom Robina. V Gothamu na Batmana prežita znanstvenik Riddler in odvetnik Harvey. Oba imata razlog, da se ga za vselej znebita. Batman se zaljubi v lepo zdravnico Chase Meridian ...Konec 60. let 20. stoletja, čas študentskih nemirov. Anđelko je ravnatelj osnovne šole v bosanskem mestu Dubica. Verjame v Jugoslavijo in obožuje njenega vodjo Josipa Broza Tita. Toda Anđelko ima skrivnost: je ponarejevalec spričeval. Tega ne počne iz koristoljubja, ampak iz človekoljubja. Nekega dne ga po nizu nesrečnih dogodkov prijavijo policiji, zato mora zbežati v mesto ... V filmu igrata tudi Jernej