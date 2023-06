TV namig: Zelena pravica, Tarča, Otroci sonca: Inki in Tove

Četrtek, 1. junija

Zelena pravica: ko je tožnik narava (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Green justice, quand la nature porte plainte/Green Justice, can the Law save the Planet. Fr., 2021. Režija: Stenka Quillet. Dok. odd. 60 min.

Narava je že dolgo žrtev onesnaževanja, podnebnih sprememb, krčenja gozdov, divjega lova. Vse le zato, ker v želji po dobičku tako hoče peščica najvplivnejših, vlade posameznih držav pa za varovanje narave ne poskrbijo.

A skupine aktivistov, filozofov, pravnikov in sodnikov z vsega sveta so se odločile posoditi svoj glas tistim, ki se ne morejo braniti. Na sodiščih se v imenu živali, gozdov in rek borijo za pravice narave.

Tarča: Prvo leto svobode in obljub: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič Pog. odd. 70 min.

Prvega junija, ob prvi obletnici prisege Golobove vlade, na ceste znova prihajajo kolesarji. Ključno prvo leto mandata je prineslo spremembe razpoloženja v družbi, obenem pa tudi streznitev in razočaranje. Kakšno bo drugo leto mandata, kaj o ministrih in njihovem delu menijo volivci?

Otroci Sonca: Inki: TV SLO 1 ob 21.10

Söhne der Sonne - Maya, Azteken und Inka. Nem., 2020. 2/3. Režija: Carsten Oblaender. Dok. serija. 55 min.

Otroci sonca: Inki. Foto TVS

V drugem delu serije, v kateri avtorji, z uporabo najsodobnejše tehnologije osvetlijo življenja starodavnih civilizacij, tudi srhljive prakse žrtvovanja ljudi ter še danes presenetljive dosežke na področjih matematike in astronomije, so v ospredju Inki.

Inki so svojega vladarja Inko častili kot boga. Na vrhuncu svoje moči je vladal več kot desetim milijonom ljudi. Njegov imperij je segal od strmega andskega višavja do puščav ob Perujski obali. Medtem pa so se v Evropi množile govorice o deželi z neznanskimi količinami zlata nekje v Andih.

Tove (Premiera): TV SLO 1 ob 23.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Tove. Šved./Fin., 2020. Režija: Zaida Bergroth. Igrajo: Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney, Joanna Haartti, Kajsa Ernst. Bio. film. 110 min.

Tove. Foto TVS

Pisateljica, ilustratorka in slikarka Tove Jansson (1914–2001) je najbolj znana kot avtorica pravljičnih trolčkov Muminov. Prvi Mumin je nastal leta 1942, in sicer v seriji stripov, ki so bili objavljeni v časopisu. Temu je sledilo več knjig, ki veljajo za klasiko mladinske književnosti.

V filmu spoznamo tudi zasebno življenje Tove Jansson. Odraščala je v ustvarjalni družini, študirala umetnost v Stockholmu, Helsinkih in Parizu, prvo samostojno umetniško razstavo je imela leta 1943. Imela je odprto razmerje s poročenim politikom, razmerje z gledališko režiserko Vivico Bandler, rada se je udeleževala zabav in bila navdušena nad sodobno umetnostjo.