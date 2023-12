TV namiga: dva kultna iz devetdesetih

Petek, 1. decembra

Osumljenih pet: Star Channel ob 21.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Usual Suspects. ZDA, 1995. Režija: Bryan Singer. Igrajo: Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Benicio Del Toro, Kevin Pollak, Kevin Spacey. Krim. 140 min.

»Največja prevara, ki je uspela hudiču, je bila, da je svet prepričal, da ne obstaja,« je eden najbolj slavnih citatov v zgodovini filma in izrekel ga je eden najbolj zanimivih likov v zgodovini filma.

Sedemindvajset trupel. Pogorela ladja v pristanišču. Oblasti aretirajo pet zločincev. Skupino osumljencev sestavljajo pokvarjeni nekdanji policist Keaton (Gabriel Byrne), vročekrvni psihotik McManus (Stephen Baldwin), preračunljivi Hockney (Kevin Pollak), nepredvidljivi Fenster (Benicio Del Toro) in pohabljeni Verbal (Kevin Spacey). Osumijo jih, da so sodelovali pri kraji orožja. Policija s preiskavo sproži verižno reakcijo nasilja in spletk. Vse večkrat se pojavlja ime, ki vsem zbuja grozo: Keyser Söze.

Film je dobila dva oskarja, Kevin Spacey je bil nagrajen za stransko moško vlogo, Christopher McQuarrie pa za izvirni scenarij. Osumljenih pet je eden tistih, za katere je pomembno, da gledalec ob prvem ogledu ne pozna konca, a je po drugi strani tako kakovosten, da tudi večkratni ogled ni moteč.

Lom valov: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Breaking the Waves. Koprod., 1996. Režija: Lars von Trier. Igrajo: Emily Watson, Stellan Skarsgård, Katrin Cartlidge, Jean-Marc Barr, Adrian Rawlins. Drama. 155 min.

Lom valov. Foto TVS

TV Slovenija cikel treh filmov Larsa von Trierja začenja s tragično ljubezensko pravljico, posneto po filmskem manifestu Dogme 95, ki ji sicer ne sledi ravno natnačno. Film je prvi iz von Trierjeve trilogije, imenovane Zlato srce.

Zgodba je postavljena v represivno religiozno skupnost na severu Škotske. Naivna in verna mlada ženska Bess, ki trpi za duševnimi težavami, se nepričakovano poroči z Janom, danskim ateistom, ki dela na naftni ploščadi. Z možem užijeta kratko obdobje sreče. Ko se Jan pri delu poškoduje in ohromi, ženo spodbuja, naj se vda drugim moškim in mu o tem pripoveduje. Bess, ki jo razžirajo občutki krivde, ker si je zaželela moževe vrnitve domov, misli, da ga bo rešila, če njegovi perverzni želji ugodi.

Emily Watson je bila za vlogo Bess nominirana za oskarja, filma pa je dobil tudi veliko nagrado žirije v Cannesu.

Pet minut pred filmom bo na sporedu še oddaja Televizorka, v kateri bo gostja Varja Močnik, režiserka, selektorica in poznavalka zgodovine filma.