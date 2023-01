TV namiga: Inhumanum – Umori na Slovenskem in Forman proti Formanu

Četrtek, 19. januarja

Inhumanum – Umori na Slovenskem: Nasilje (Premiera): TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2023. 1/8. Režija: Igor Zupe. Dok.-igrana serija. 55 min.

Več kot 464.000 moških, žensk in otrok vsako leto umre zaradi umorov in ubojev. Nasilne smrti so v porastu. Čedalje pomembnejše družbeno vprašanje je, kako bi lahko preprečili te najhujše krvne delikte. Avtor in scenarist dr. Boštjan Brezovnik je izbral 17 od najbolj krvavih zločinov v Sloveniji in s pomočjo strokovnjakov – od psihiatrov, kriminalistov, sodnikov do izvedencev sodne medicine – poskusili odgovoriti na vprašanje – Zakaj? Zakaj je človek nasilen? Zakaj agresiven? Zakaj včasih prestopi mejo dovoljenega in ... umori sočloveka?

Opozorilo: deli serije so zelo krvavi.

Forman proti Formanu: TV SLO 2 ob 22.00

Forman vs. Forman. Češ., 2019. Režija: Jakub Hejna. Dok. film. 80 min.

Forman proti Formanu. Foto TVS

Dokumentarni film o Milošu Formanu, avtorju številnih mojstrovin češke in ameriške kinematografije.

»Odkril sem, da uživam v tem, kar počnem, in da uživam v pripovedovanju zgodb,« je o sebi povedal znameniti režiser Miloš Forman. Bil je predstavnik češkega novega vala, ki je osvojil tudi Hollywood. Za filmski mojstrovini Amadeus in Let nad kukavičjim gnezdom so ga nagradili z oskarjem. Dokumentarni film na ogled ponuja osebni arhivski material, spomine Miloša Formana pa interpretira njegov sin, igralec Petr Forman.