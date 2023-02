TV namiga: Izjemna mesta sveta z Joanno Lumley in Mariupol: Človeške zgodbe

Četrtek, 2. februarja

Izjemna mesta sveta z Joanno Lumley: Pariz (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Joanna Lumley’S Great Cities of the World: Paris. VB, 2022. 1/3. Režija: Zoe Dobson. Dok. serija. 60 min.

Igralka Joanna Lumley obišče Pariz, Rim in Berlin, a se ne ustavi zgolj ob očitnih Eifflovem stolpu, Koloseju in Brandenburških vratih. Veličastnim mestom zleze pod kožo in razkrije njihove različne obraze.

V prvem delu nam Joanna Lumley razkaže Pariz. Ogleda si obnovo katedrale Notre-Dáme in gojenje čebel na pariških strehah, obišče trgovino z arhivsko visoko modo in shod za ženske pravice ter spozna lastnico znamenite pariške knjigarne in plesalke kankana.

Mariupol: Človeške zgodbe (Premiera): HBO ob 21.55

Mariupol: The Peoples' Story. VB, 2022. Režija: Robin Barnwell. Dok. film. 95 min.

Mariupol: Človeške zgodbe. Foto HBO

Mariupol je simbol tragedije, ki se je zgodila Ukrajini. Nekoč je bilo to sodobno evropsko mesto s 400.000 prebivalci. V dveh mesecih so ga uničili, ukrajinske oblasti pa ocenjujejo, da je bilo ubitih več kot 20.000 njegovih prebivalcev.

Film pripoveduje zgodbo od prvih granat in bomb, do zadnjih dni obkoljene jeklarne Azovstal ter naposled padca tega mesta. Pretresljivo zgodbo o uničenju ukrajinskega mesta Mariupol je omogočilo pričevanje ljudi, ki so tam živeli. To je pripoved o vojnih zločinih in trpljenju, a tudi zgodba o ljudeh, ki so pokazali neverjeten pogum, izjemno drznost in neustrašnega duha.