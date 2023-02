TV namiga: Josefina in Laž

Sreda, 22. februarja

Josefina (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Josefina. Špa., 2021. Režija: Javier Marco. Igrajo: Emma Suárez, Roberto Álamo, Miguel Bernardeau, Manolo Solo. Drama. 110 min.

Juan je sramežljiv in neroden petdesetletnik, ki je zaposlen kot stražar v zaporu. Na ekranih spremlja dogajanje v zaporu in skupnih prostorih. Tako opazi Berto, okoli petdeset let staro mater, ki prihaja obiskovat sina zapornika. Čeprav se nikoli nista srečala, osamljeni Juan začuti privlačnost, zaradi katere ne more odvrniti pogleda od nje. Juan, ki jo sicer vidi na avtobusu in na ekranu, kadar je na obisku, se ji dolgo ne približa. Nekega dne pa le zbere pogum, se začne pogovarjati z njo in samega sebe preseneti z lažjo, ki jo ponudi Berti kot najbolj naravno resnico; da ima tudi on hči, Josefino, zaprto v istem zaporu, le da na ženskem oddelku …

Laž: TV SLO 2 ob 23.00

Le mensonge. Fr., 2020. 1/4. Režija: Vincent Garenq. Igrajo: Daniel Auteuil, Charlie Bruneau, Grégoire Bonnet, Catherine Alric, Benjamin Bellecour. Miniserija. 50 min.

Laž. Foto TVS

Claudu Arboni, priljubljenemu županu mesta Castel-sur-Mer, se obeta, da bo svojo kariero nadgradil s položajem senatorja. Njegov vnuk Lucas, s katerim sta zelo povezana, preživlja težko obdobje, saj se njegovi starši ločujejo. Lucas in oče Pierre nikoli nista navezala toplih odnosov, deček je bil vedno bolj navezan na dedka Clauda. Po ločitvi živi z mamo Corinne, z očetom pa preživi vsak drugi konec tedna. Kmalu Lucas v šoli popusti in se začne pretepati, doma ima izpade jeze in agresije. Nekega dne Clauda aretirajo in pretresen izve, da ga je Lucas obtožil posilstva.