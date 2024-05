TV namiga: Kolo sreče in Sklenjen krog

Ponedeljek, 6. maja

Kolo sreče: Planet TV ob 20.10

Slo., 2024. Vodita: Klemen Bučan in Nataša Naneva. Kviz. 75 min.

Na spored prihaja tretja sezona kviza Kolo sreče. V prvem tednu bodo tekmovali kitarist Teo Collori, igralka Lucija Čirovič, resničnostna zvezdnica Lara Gorišek Kos in voditeljica Suzana Kozel.

Klemen Bučan pravi, da ima kljub tretji sezoni še vedno malo treme. A tremo dojema kot odgovornost do gledalcev in željo, da bi dobro odvodil oddajo. Zato pravi, da je tudi tremo dobro imeti. Voditelja tudi to sezono obljubljata obilo zabave, gledalci pa lahko pričakujejo tudi odkrivanje njunih morebitnih talentov. Natašina velika želja so pevske vaje, tako da bo morda gledalce v novi sezoni presenetila s kakšnim pevskim nastopom. Kolo sreče bo na sporedu od ponedeljka do četrtka.

Sklenjen krog: HBO ob 21.00

Full Circle: Something Different. ZDA, 2023. 1/6. Režija: Steven Soderbergh. Igrajo: Zazie Beetz, Claire Danes, Timothy Olyphant, Dennis Quaid, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome. Miniserija. 60 min.

Sklenjen krog Foto HBO

Režiser Steven Soderbergh in scenarist Ed Solomon prinašata zgodbo o zaobljubi maščevanju, ki spodbudi neuspešno ugrabitev in razkrije kopico skrivnosti. Moža sta sicer sodelovala že pri odličnem filmu Točka smrti (No Sudden Move, 2020).

Serija se začne kot standardni primer ugrabitve. Derek in Sam uživata razkošno življenje, ki ga dolgujeta Saminemu očetu, uspešnem kuharju Jeffu. Na videz je njuno življenje videti popolno, potem pa ugrabijo njunega najstniškega sina Jareda in na dan začnejo curljati umazane skrivnosti.