TV namiga: Luzzu in Hitri in drzni 9

Sreda, 13. septembra

Luzzu (Premiera): TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Luzzu. Malta, 2021. Režija: Alex Camilleri. Igrajo: Jesmark Scicluna, Marlene Schranz, David Scicluna, Marta Vella. Drama. 105 min.

Jesmark je malteški ribič, ki preživlja mlado družino z ribolovom na svoji leseni, podedovani barki, imenovani Luzzu. Življenje samostojnega sodobnega ribiča ni lahko. Njegov oče in dedek, oba nekoč lastnika iste barke, sta imela več sreče. Živela sta v času relativne ribiške blaginje, ko ribiška industrija še ni bila tako požrešna, okolje in podnebje pa nista bila tako zaostrena.

Ko začne barkača puščati, začne Jesmark iskati drugo delo, saj mora poskrbeti za svojega novorojenca, ki zaradi neskladnega razvoja potrebuje zdravljenje, kar pa ni brezplačno. Na Malti za preprostega ribiča ni veliko priložnosti za delo. Še najbolj priročno se zdi delo na črno v malteški ribiški industriji. Hiter in dober zaslužek za tihotapljenje izbranih rib restavracijam in posameznikom se zdi prava izbira. A če hoče Jesmark dovolj zaslužiti za svojo družino, mora posel še razširiti. Da to lahko stori, se mora posloviti od Luzzuja, ki je več kot samo lesena ribiška barkača …

Krasno posnet in odlično odigran film je čustvena zgodba enega moža, ki pa lepo povzame težave celotne regije.

Hitri in drzni 9: Drzna saga: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

F9 The Fast Saga. ZDA, 2021. Režija: Justin Lin. Igrajo: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Charlize Theron. Akc. film. 140 min.

Hitri in drzni 9: Drzna saga. Foto HBO

V devetem delu franšize se mora Dom soočiti z grehi iz svoje preteklosti, da bi rešil tiste, ki jih ima najraje. Dom (Vin Diesel) živi mirno življenje z ženo Letty (Michelle Rodriguez) in njunim sinom, malim Brianom, a vesta, da se nevarnost skriva tik za njihovim mirnim obzorjem. Njegova dirkaška ekipa se znova združi, da bi ustavila grožnjo svetovnih razsežnosti, ki jo snuje izkušen morilec in izjemen dirkač – Domov odtujeni brat Jakob (John Cena).