TV namiga: Magične živali in Male ribe

Ponedeljek, 10. aprila

Magične živali (Premiera): Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. ZDA, 2018. Režija: David Yates. Igrajo: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Johnny Depp, Zoë Kravitz, Kevin Guthrie. Fantaz. film. 155 min.

Nadaljevanje filma Magične živali (2016) iz čarovniškega sveta J. K. Rowling sledi poskusom Newta Scamanderja (Eddie Redmayne), da bi na prošnjo svojega nekdanjega mentorja Albusa Dumbledorja preprečil zlobne načrte mogočnega čarovnika Grindelwalda (Johnny Depp).

Newt je eden najbolj zanimivih junakov, ki nežnost in prijaznost izžareva hkrati z odločnostjo in trdnostjo karakterja. V vse bolj razdeljenem čarovniškem svetu bosta ljubezen in predanost med najbližjimi prijatelji in družinami pristali na preizkušnji.

Male ribe: Planet 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Little Fish. Avstral., 2005. Režija: Rowan Woods. Igrajo: Cate Blanchett, Sam Neill, Hugo Weaving, Martin Henderson, Noni Hazlehurst. Krim. 120 min.

Male ribe. Foto Planet TV

Kriminalna drama o ženski, ki se zaplete v preprodajo mamil, da bi se rešila svoje preteklosti.

Tracy Hart (Cate Blanchett) se skuša zadnja štiri leta odvajati od heroina in se odkupiti mami za vse trpljenje, ki ji ga je povzročila. Želi si ustanoviti svoje podjetje, a kmalu ugotovi, da ji preteklost ne da miru. Njen svet se začne vnovič podirati, ko zagleda bivšega fanta Jonnyja. Predvsem pa njeno zadnjo priložnost za srečno življenje uničijo zločinski nameni brata Raya in velike neumnosti družinskega prijatelja Lionela (Hugo Weaving), ki tako postavijo na tehtnico njen odnos z mamo.