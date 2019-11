TV namiga: Miklavžev koncert in Buda v Afriki

Nedelja, 1. decembra

27. dobrodelni Miklavžev koncert: TVS 1 ob 20.05

Buda v Afriki: TVS 1 ob 23.15

Na tradicionalni humanitarni prireditvi bodo zbrana sredstva vnovič namenili slovenskim osnovnošolcem, ki nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki.Na koncertu bodo nastopili Perpetuum Jazzile, Nuška Drašček, Raiven, Luka Šulić, Nika Zorjan, Jazzva, Ana Soklič, Simfonični orkester, Big band ter Mladinski in Otroški zbor RTV Slovenija, Johannes Dunz, plesalci SNG Opera in Balet Ljubljana ter Kazine, BQL, Ana Semič Bursać, Tilen Lotrič, Jakob Benedik, Trio Rupnik, Nika Gorič, Komorni zbor Akademije za glasbo UL, Aljaž Beguš, Leto Križanič Žorž in Aco Bišćević.Dobrodelna številka je: 01/472 00 11.Film je dokumentarna pripoved o Enocku, najstniku iz Malavija, ki je kot deček prispel v budistično sirotišnico, ki jo vodi kitajski menih. V budistične sirotišnice ustanove sprejemajo afriške otroke, ki so ostali brez družin ali pa te zaradi revščine ne morejo skrbeti zanje. Otroci še naprej živijo na afriških tleh, a jih po strogih pravilih vzgajajo v njim povsem tuji kulturi. Dobijo kitajska imena, jedo lahko le vegetarijansko hrano, že ob zori se morajo udeleževati budističnih obredov.Dokumentarni film nazorno prikaže, kako se danes Kitajska postopno in vztrajno, gospodarsko in kulturno, polašča afriške celine.