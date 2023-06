TV namiga: Misijon in Everest

Petek, 9. junija

Misijon: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Mission. VB/Fr., 1986. Režija: Roland Joffé. Igrajo: Jeremy Irons, Robert De Niro, Ray McAnally, Aidan Quinn, Cherie Lunghi. Drama. 125 min.

Zgodovinski ep o jezuitih v Južni Ameriki v obdobju kolonializma je zasnovan na resničnih dogodkih in je leta 1987 prejel zlato palmo in bil nominiran za sedem oskarjev.

Južna Amerika v 18. stoletju. Dve veliki kolonialni sili tekmujeta za prevzgojo avtohtonih prebivalcev. Imperialisti si jih želijo podjarmiti kot sužnje in poceni delovno silo. Na drugi strani so krščanski jezuiti, ki jih želijo pokristjaniti in s tem doseči njihovo sožitje s kolonialisti. Nekdanji trgovec s sužnji Rodrigo Mendoza (De Niro) se v iskanju odrešitve po uboju brata pridruži jezuitski skupini, ki jo vodi oče Gabriel (Irons). Njuno miroljubno misijo ogrozijo kolonialni oblastniki, ki želijo v kali zatreti idejo o harmoniji med Španci, Portugalci in domorodci. Mendoza in Gabriel se znajdeta na različnih bregovih glede vprašanja, kako ubraniti misijo: prvi je za oborožen boj proti kolonialistom, drugi verjame v moč molitve in pasivnega odpora ...

Film za vse ljubitelje mogočne glasbe Ennia Morriconeja.

Everest: Kino ob 20.00

Everest. Foto Pro Plus

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Everest. Koprod., 2015. Režija: Baltasar Kormákur. Igrajo: Jason Clarke, Ang Phula Sherpa, Thomas M. Wright, Martin Henderson, Tom Goodman-Hill. Drama. 135 min.

Osupljiva pustolovščina je posneta po resničnih dogodkih tragičnih odprav, ki so skušale leta 1996 osvojiti najvišji vrh sveta.

Ob začetkih množičnih komercialnih odprav na Mount Everest vodnika Rob in Scott pripravljata vsak svojo skupino turistov za naskok na vrh. Ker se bojita, da nekateri klienti ne bodo zmogli naporne poti, kljub nesoglasjem združita moči, na dan vzpona pa se vreme hitro poslabša. Alpinistična avantura se v trenutku spremeni v kruto bitko za življenje ali smrt, kjer je lahko vsak nepreviden korak usoden in vsak vdih redkega zraka poguben.