TV namiga: Most vohunov in Mussolini – fašistični diktator

Most vohunov: Planet 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Bridge of Spies. Koprod., 2015. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda, Domenick Lombardozzi, Victor Verhaeghe. Drama. 145 min.

Jamesa Donovana (Hanks), zavarovalniškega odvetnika, določijo, da bo na sodišču zagovarjal Rudolfa Abela (Rylance), obtoženega, da je ruski vohun. Donovan se trudi z obrambo, a uvidi, da je sistem zastavljen proti njemu. Primer izgubi, a mu sodnika uspe prepričati, naj obsojenca ne obsodi na smrt. Ko v Sovjetski zvezi zajamejo ameriškega pilota, se Cia spet obrne na Donovana ...

Formula vohunskih filmov v času hladne vojne je bila svojčas precej pogosta, a Spielbergu je s pomočjo odličnega scenarija bratov Coen in pedantne Hanksove igre uspelo žanru vdihniti novo svežino.

Mussolini – fašistični diktator: TV SLO 1 ob 21.00

Mussolini, le premier fasciste. Fr., 2021. 2/2. Režija: Serge de Sampigny. Dok. serija. 60 min.

Mussolini – fašistični diktator. Foto TVS

Ko je Mussolini leta 1937 obiskal Hitlerja v Nemčiji, mu je ta predlagal, da si Evropo razdelita na dve vplivni območji. Mussolini se je odločil vstopiti v koalicijo z Nemčijo. Z nemškim napadom na Poljsko se je začela 2. svetovna vojna, v kateri pa je Italija nizala več porazov kakor uspehov. Zaradi notranjih napetosti so Mussolinija leta 1943 njegovi strankarski sodelavci odstavili z oblasti. Umaknil se je ob Gardsko jezero, kjer je še dve leti neuspešno vodil državo. Tri dni pred Hitlerjevim samomorom je duče, preoblečen v nemškega vojaka, skušal pobegniti na Tirolsko, a so ga partizani ujeli in usmrtili.