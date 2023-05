TV namiga: NEnasilje in KGB – meč in ščit

Ponedeljek, 22. maja

NEnasilje (Premiera): Pop TV ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Maja Sodja. Pog. odd. 90 min.

NEnasilje je oddaja o medvrstniškem nasilju, ki je nazadnje izbruhnilo v Celju, nato pa je kruto dejanje v beograjski šoli pretreslo ves Balkan. Je nasilja več kot včasih? Mu pospešek dajejo družbena omrežja? Fizičnemu nasilju sledijo ustrahovanja in sramotenje s posnetki napada po družbenih omrežjih. So starši kos otrokom? Imajo šole in učitelji znanje in vzvode za ukrepanje?

Maja Sodja bo z gosti odgovarjala na izzive, ki so pred mladimi, starši in učitelji. V oddaji ne bodo obsojali, ne bodo iskali krivcev in žrtev, pač pa rešitve. Kaj moramo kot družba delati drugače, da bomo strpni, prijazni drug do drugega, razumevajoči in empatični?

KGB – meč in ščit: TV SLO 2 ob 23.50

KGB: The Sword And The Shield. Nem./VB, 2019. 1/3. Režija: Jamie Doran. Dok. serija. 60 min.

KGB – meč in ščit. Foto TVS

Milijoni so trpeli zaradi ruske tajne obveščevalne službe, zloglasnega KGB-ja. Množične usmrtitve, skrivne vojne in vojaški udari, to so njihova strašljiva dela. KGB je v stotih letih obstoja vplivala na razvoj svetovnih družbenopolitičnih dogodkov in oblikovala današnjo Rusijo. Režiser Jamie Doran, štirikratni dobitnik emmyja, pojasni zgodovino KGB-ja z bogatimi arhivskimi posnetki ter pričevanji njegovih nekdanjih pripadnikov in žrtev.

Lenin je tajno policijo ustanovil »le začasno«, vendar so njeni pripadniki med zatiranjem notranjega nezadovoljstva – pravega in namišljenega – pobili na milijone državljanov Sovjetske zveze. Pripadniki varnostnih služb ZSSR-ja so se v tujini vtihotapljali v nemško poveljstvo, britansko obveščevalno službo in projekt Manhattan, kot so Američani imenovali razvoj atomske bombe. Moskva je kmalu imela vse potrebno za izdelavo svojega jedrskega orožja. Začela se je hladna vojna ...