TV namiga: Pelosijeva v Domu in Ali je to človek

Četrtek, 26. januarja

Pelosijeva v Domu (Premiera): HBO 0b 22.25

Pelosi in the House. ZDA, 2022. Režija: Alexandra Pelosi. Dok. film. 105 min

Priznana filmska ustvarjalka Alexandra Pelosi v svojem dokumentarnem filmu za program HBO ponuja odkrit vpogled v zakulisje življenja svoje matere in predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi skozi pomembne mejnike v njeni karieri, ter vse do inavguracije ameriškega predsednika Josepha Bidna januarja 2021.

Film, ki ga je snemala tri desetletja in je ponset v slogu cinéma vérité prinaša edinstven vpogled v življenje dolgoletne demokratske političarke, ki je pisala ameriško zgodovino.

Ali je to človek (Premiera): TV SLO 1 ob 23.15

Questo è un uomo. Ita., 2021. Režija: Marco Turco, Marco Spagnoli. Igrajo: Thomas Trabacchi, Sandra Toffolatti, Werner Waas. Igrano-dok. film. 95 min.

Ali je to človek. Foto TVS

Primo Levi (1919–1987) je bil italijanski kemik in pisatelj. Ker je bil Jud, je bil deportiran v Auschwitz, a je preživel – po njegovem mnenju zato, ker je bil kemik in ker je znal nemško. Ko je bil star 67 let, je naredil samomor.

Leta 1982 se je Primo Levi odpravil v gore, kjer se je poškodoval. Srečal je moškega, ki Levija ni poznal, a mu je pomagal. Skupaj sta preživela nekaj ur, v katerih je podoživel tragične življenjske izkušnje, od aretacije zaradi članstva v antifašističnem gibanju do travmatičnega bivanja v koncentracijskem taborišču med drugo svetovno vojno.