TV namiga: Putinova vojna na domačih tleh in Skrivnosti Cosquerjeve jame

Četrtek, 23. marca

Putinova vojna na domačih tleh (Premiera): TV SLO 1 ob 21.00

Inside Russia: Putin's War at Home. VB, 2022. Režija: Gesbeen Mohammad. Dok. film. 70 min.

Dokumentarni film spremlja usodo šestih Rusov, ki si v vse bolj avtoritarni državi še upajo javno izražati nasprotovanje vojni v Ukrajini, čeprav jim zato grozi dolga zaporna kazen. Večina posnetkov je nastala skrivaj, saj so oblasti pod vodstvom Vladimirja Putina po napadu na Ukrajino močno omejile svobodo izražanja, kaznivo je tudi sodelovanje s tujimi mediji.

Novinar Vasilij intervjuva kolegici iz Sibirije, ki raziskujeta življenjske zgodbe padlih ruskih vojakov. Ugotovili sta namreč, da jih je v Ukrajini umrlo veliko več, kot priznavajo oblasti. Natalija se udeležuje protivojnih protestov in objavlja novice na Tiktoku, vendar mora uporabljati tujo telefonsko kartico, saj so družbena omrežja v Rusiji cenzurirana. Univerzitetni profesor Roman, ki je zaradi protivojnih objav izgubil službo, je zaskrbljen zaradi svojih staršev, ki živijo v Ukrajini. Sonja pa si zaman prizadeva, da bi izpustili iz pripora njeno partnerico Sašo, ki ji zaradi lepljenja nalepk s protivojnimi gesli grozi do deset let zapora. Ko Putin septembra 2022 razglasi mobilizacijo, se Vasilij odloči, da bo pobegnil …

Skrivnosti Cosquerjeve jame (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

La grotte Cosquer, un chef-d’oeuvre en sursis. Koprod., 2023. Režija: Marie Thiry. Dok. odd. 60 min.

Skrivnosti Cosquerjeve jame. FotoTVS

Dokumentarna oddaja razkrije nenavadno zgodbo o eni izmed najlepših poslikanih jam v Evropi. Blizu Marseilla se v globinah morja ob obali Calanquesa skriva dragulj, ki ga je morje skrivalo več tisočletij: Cosquerjeva jama. Leta 1985 jo je odkril potapljač Henri Cosquer, ki je to najdbo pred oblastmi skrival kar šest let, dokler v njej niso utonili trije potapljači. V jami je kakih sto risb in gravur konjev, bizonov, meduz in njork. Edino poslikano podvodno jamo na svetu pa danes ogroža dvigovanje morske gladine.

Znanstveniki in umetniki so strnili vrste in naredili njeno repliko ter osvetlili življenje prazgodovinskega človeka pred 30.000 leti.