TV namiga: Rdeči vrabec in Dvojnik

Nedelja, 29. januarja

Rdeči vrabec (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Red Sparrow. ZDA, 2018. Režija: Francis Lawrence. Igrajo: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker. Triler. 130 min.

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) je predana hči in primabalerina. A ko mora zaradi poškodbe opustiti kariero baletke, jima z mamo grozi temna prihodnost. Dominiki je zaradi nesrečnega spleta okoliščin naročeno, da se proti svoji volji prijavi v »šolo za Vrabce«, rusko tajno obveščevalno službo, ki mlade pripravi do tega, da svoje telo in um uporabljajo kot orožje.

Film šokira s svojim eksplicitnim nasiljem, katerega namen pa ni naslajanje nad njim, ampak je v ospredju zgodba o manipulacijah sistema, v katerem je človek zgolj sredstvo.

Dvojnik (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Gemini Man. ZDA, 2019. Režija: Ang Lee. Igrajo: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Douglas Hodge. Akc. film. 135 min.

Akcijski triler z Willom Smithom v vlogi elitnega morilca po naročilu, ki postane tarča mlajše, klonirane različice njega samega. Petdesetletnega upokojenega elitnega morilca Henryja Brogana zasleduje in mu streže po življenju skrivnostni mladenič, ki lahko predvidi vsak njegov korak. Brogan ugotovi, da gre za njegovega 24-letnega klona. Skupaj s kolegoma se znajde na begu, na poti pa iščejo resnico. Njihovo odkritje Brogana prisili, da gre proti ljudem, ki jim zaupa, in moral se bo odločiti, katero življenje je več vredno – njegovo ali življenje klona.