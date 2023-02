TV namiga: Severna obzorja in Tednik

Ponedeljek, 27. februarja

Severna obzorja: TV SLO 2 ob 22.00

Northern Exposure. ZDA, 1990. 1. sezona. 1/7. Režija: Joshua Brand. Igrajo: Rob Morrow, Barry Corbin, Janine Turner, John Cullum, Darren E. Burrows. Nan. 55 min.

Joel Fleischman je mlad zdravnik iz New Yorka. Ker za študij ni imel dovolj denarja, je napisal cel kup prošenj za štipendijo in odobrili so mu jo na Aljaski. V zameno mora štiri leta daleč od doma delati kot zdravnik. Izkaže se, da je Cicely bogu za hrbtom in da so domačini pisana druščina posebnežev. Joel je obupan ...

Severna obzorja je ena najuspešnejših televizijskih serij iz devetdesetih let, dobitnica dveh zlatih globusov za najboljšo serijo in številnih drugih nagrad ter nominacij. TVS bo predvajala obnovljeno verzijo v visoki ločljivosti.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Magazin. 60 min.

Ladja REX, društvo ljubiteljev morja. Foto Igor Mali

Kakšno je življenje z neozdravljivo boleznijo in s kako hudimi bolečinami živijo ti bolniki? Alenka Čurin Janžekovič v začetku marca odhaja v Švico, kjer želi končati svoje življenje. Kako težka je taka odločitev? Kakšna je razlika med pomočjo pri samomoru in evtanazijo? Kaj o tem menijo zdravniki in kaj bolniki?

Najstniki fizično napadli 13-letnika, osnovnošolec s kladivom ranil sošolca, šestošolec v šolo prišel z nožem. To je le nekaj primerov medvrstniškega nasilja, ki je tudi pri nas vse pogostejše, vse bolj je razširjeno spletno nasilje. Kje so vzroki za to in kako tako nasilje preprečevati? Kakšen vzor dajemo odrasli?

Skrivnostna luksuzna čezocenska ladja Rex tudi po več desetletjih razpadanja na dnu koprskega zaliva zbuja veliko zanimanje in buri domišljijo. Zdaj pa smo dobili še knjigo, v kateri so o usodi te potopljene ladje, simbola fašističnega režima prvič spregovorili slovenski znanstveniki in raziskovalci.