TV namiga: Skrivnosti civilizacije in Neverjetna moč glasbe

Četrtek, 15. junija

Skrivnosti civilizacije: Konec bronaste dobe (Premiera): TV SLO 1 ob 21.10

The Secrets to Civilization. VB, 2021. 1/3. Režija: Mike Slee. Dok. serija. 55 min.

V dokumentarni seriji zgodovinarji in arheologi v sodelovanju z drugimi znanstveniki razkrivajo, kako so na vzpone in padce starodavnih civilizacij – od bronaste dobe do zatona Rimskega cesarstva – vplivale spremembe podnebja in naravnega okolja pa izbruhi ognjenikov in pojavi epidemij. Do novih spoznanj jih vodi tudi proučevanje ostankov starodavnih delcev onesnaženja, ujetih v arktičnem ledu, pa cvetnega prahu, planktona in človeškega DNK-ja. Serijo bogatijo še prepričljiva grafika in igrani prizori.

Zgodovinarje je dolgo begal skrivnostni propad skoraj vseh sredozemskih civilizacij ob koncu bronaste dobe pred 3000 leti. Pravi razlog pa nam bodo razkrili podatki, ki so jih zbrali klimatologi. Cvetni prah z jezerskih usedlin, plankton z morskega dna in stalagmiti, ki so nastajali stoletja – vse to kaže na obdobje hitre ohladitve podnebja, ki so ji sledila stoletja suše.

Neverjetna moč glasbe (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Les super pouvoirs de la musique. Fr., 2023. Režija: Jacques Mitsch. Dok. odd. 60 min.

Neverjetna moč glasbe. Foto TVS

Oddaja razkriva, da ima glasba vse življenje neverjeten vpliv na naše možgane. Ker glasbeni dražljaji spodbujajo različne dele možganov, so znanstveniki delovanje glasbe poimenovali »nevronska simfonija«.

Raziskave potrjujejo, da se na glasbene dražljaje odzivajo že zarodki v šestem mesecu nosečnosti. Glasba lahko igra pomembno vlogo pri oskrbi nedonošenčkov, otrok z motnjo koordinacije in bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo. Izboljša lahko tudi učne rezultate otrok in mladostnikov, vpliva na občutek medsebojne privlačnosti in poveča našo vzdržljivost med telesno vadbo.