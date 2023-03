TV namiga: Smučarski poleti in Kralj Ojdip

Petek, 31. marca

Smučarski poleti: TV SLO 2 ob 14.30

Slo., 2023. Svetovni pokal, Planica. Prenos.165 min.

Petek prinaša prvo posamično tekmo planiškega konca tedna. Videli bomo, kdo od skakalcev je ob koncu sezone ohranil dovolj moči za dolge polete.

Pesti bomo stiskali za Anžeta Laniška, Timija Zajca, Domna Prevca, Lovra Kosa in druščino. Ob tem nas spomin zanese k izjemni lanski petkovi preizkušnji, v kateri so slovenski skakalci zasedli prva štiri mesta. Prve zmage v karieri pa se je razveselil Žiga Jelar. Podobno uspešna je bila tudi včerajšnja kvalifikacijska serija, saj jo je dobil Lanišek, pred Zajcem in Domnom Prevcem.

Tekma se bo začela ob 13.00.

Kralj Ojdip: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Edipo re. Ita., 1967. Režija: Pier Paolo Pasolini. Igrajo: Silvana Mangano, Franco Citti, Alida Valli, Carmelo Bene. Drama. 110 min.

Kralj Ojdip. Foto TVS

Tokrat bo na sporedu antični mit, kot ga je videl Pasolini.

Zgodba se začne v predvojni Italiji. Mlademu paru se rodi sin, toda oče, vojaški oficir, dojenčka iz ljubosumja pusti samega v puščavi. Nadaljevanje zgodbe je postavljeno v staro Grčijo. Zapuščeni deček se znajde v Korintu. Kralj Polib in kraljica Periboja, ki ne moreta imeti otrok, ga posvojita. Ojdip, kot ga poimenujeta, odrašča v prepričanju, da je biološki sin korintskih vladarjev. Nekega dne pa v Delfih sliši prerokbo, da bo ubil očeta in se poročil z materjo.

Ojdip zapusti kraljestvo, da bi se izognil strašni usodi. Prav z begom pa jo začne uresničevati. Med tavanjem sreča kralja Laja in ga ubije, ne da bi vedel, da gre za njegovega biološkega očeta, nato pa se poroči z Lajevo ženo, kraljico Jokasto, ki je v resnici Ojdipova biološka mati.