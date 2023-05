TV namiga: Storm in Program

Sreda, 24. maja

Storm (Premiera): TV SLO ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Storm. Nor., 2022. Režija: Erika Calmeyer. Igrajo: Tamina Ali, Bernhard Arnø, Axel Aubert, Modou Bah, Øyvind Brandtzæg. Drama. 85 min.

Ovdovela Elin se z otrokoma, malim Urlikom in nekoliko starejšo Storm, odpravi na ribolov. Ko ju za trenutek izgubi izpred oči, se zgodi najhujše: Ulriku zdrsne na skalah, pade med valove in utone. Elin priteče do svojih otrok prepozno. Storm je hotela pomagati mlajšemu bratcu, a neuspešno.

Mama in hčerka se morata spopasti s posledicami družinske nesreče in najti pot iz te tragedije. Elin ob strani stoji sestra in zdi se, da se stvari spet postavljajo na svoje mesto, ko pride do neljubega dogodka med rojstnodnevno zabavo otrok. Storm na zabavi napade sošolko, ker je ta izjavila, da je Storm sama porinila bratca v reko. Dogodek se sprva zdi plod otroške domišljije in zlobe, a črv dvoma začne počasi glodati tudi med odraslimi.

Program: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Program. VB, 2015. Režija: Stephen Frears. Igrajo: Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet, Jesse Plemons, Lee Pace. Bio. film. 115 min.

Program. Foto Kanal A

Resnična zgodba o irskem športnem novinarju Davidu, ki je posumil, da utegnejo biti kolesarke zmage Lancea Armstronga povezane z uporabo nedovoljenih poživil.

Čeprav ves svet občuduje Armstrongove zmage, predanost in odločnost, začne David raziskovati ozadje njegovih uspehov. Počasi mu uspe razkriti umazane podrobnosti o programu uporabe poživil celotne ekipe in o tehnikah laži, zanikanja ter ustrahovanja, s katerimi skuša prikriti resnico.

Ben Foster je odličen v svoji vlogi Lancea Armstronga, čeprav ne gre za enega najboljših filmov Stephena Frearsa.