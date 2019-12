TV namiga: Tisti čas leta in Vohunka

Sreda, 18. decembra

Tisti čas leta: TVS 1 ob 20.05

Vohunka: Planet TV ob 20.00

Božična satira danske igralke in režiserke Paprike Steen prinaša komičen, a pristen prikaz nevroze, ki jo lahko sprožijo samo prazniki v družinskem krogu. Paprika Steen blesti tudi v glavni vlogi.V tradicionalnem prazničnem razpoloženju je treba najti prostor za vse: za ločena starša, domišljavo mlajšo sestro, njenega še bolj domišljavega novega moža in za družinsko najstnico, ki se na vso moč bori za materino pozornost. A prazniki so hkrati še kako prikladen čas za odpiranje starih ran in pogrevanje prepirov med družinskimi člani …Susan Cooper je analitičarka pri Cii. Njeno delo je za pisalno mizo in od tam pomaga partnerju na terenu Bradleyju Finu. Ko ta med akcijo izgine, še en agent, Rick Ford, pa se znajde v težavah, se Susan prostovoljno javi za tajno nalogo, pri kateri se mora vtihotapiti v svet zastrašujočega prekupčevalca z orožjem. Tako se sreča s smrtonosno Rayno Boyanov.Melissa McCarthy se v svoji najboljši vlogi spusti po adrenalinskem toboganu, polnem posrečenih šal, ki letijo z vseh strani. Tudi sicer generični akcijski igralec Jason Statham tokrat navduši in popestri scene, v katerih se pojavi.