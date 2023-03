TV namiga: Vezi in Gora ni večna

Sreda, 29. marca

Vezi (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Lacci. Ita., 2020. Režija: Daniele Luchetti. Igrajo: Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno. Drama. 110 min.

Neapelj v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Aldo in Vanda se ločujeta, saj Aldo prizna, da je imel drugo ljubezensko razmerje. Njuna otroka sta razpeta med obema staršema ter ujeta v vrtinec zamer, užaljenosti in sporov. A vezi, ki ljudi povezujejo, so neuničljive, tudi ko ljubezni ni več. Aldo in Vanda sta zdaj, trideset let pozneje, še vedno poročena.

Naslov filma bi dobesedno prevedli kot vezalke in res imajo te pomembno vlogo v filmu. Odtujeni oče in sin namreč nekoč opazita, da oba zavezujeta vezalke enako, in sicer precej drugače od drugih ...

Gora ni večna: Podrta gora (Premiera): TV SLO 1 ob 17.15

Slo., 2023. 1/3. Dok. serija. 30 min.

Gora ni večna: Podrta gora. Foto TVS

Serija v treh delih Gora ni večna postavlja v ospredje vprašanje spreminjanja podnebja in posledic, ki jih imajo te spremembe na gorski svet. Ni pa to edini vzrok spreminjanja gora. Vseskozi so navzoči tudi naravni procesi propadanja in preobražanja, bolj ali manj neodvisni od človeka.

Prva epizoda se osredotoča na Triglavski ledenik oziroma Triglav kot simbol slovenskega alpinizma in gorništva ter spremembe, ki jih pri njem opažajo raziskovalci in obiskovalci gora. Osrednji lik oddaje je Miha Pavšek, gornik, geograf in raziskovalec. Gledalec spremlja merjenje triglavskega ledenika, ki ga Miha in njegovi sodelavci opravijo vsako poletje. Merjenje Triglavskega ledenika neprekinjeno poteka že tri četrt stoletja. Medtem se ekipa z jamarjem dr. Juretom Tičarjem poda v Ivačičevo jamo pod Kredarico. Natalija Štular, kustosinja v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, pa pokaže nekaj zanimivih muzejskih artefaktov, povezanih s triglavskim ledenikom.

Oddajo zaokroži legenda o Podrti gori.