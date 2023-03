TV namiga: Vzporedni materi in Pepel, čisto bel

Sobota, 25. marca

Vzporedni materi (Premiera): TV SLO 2 ob 20.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Madres paralelas. Špa., 2021. Režija: Pedro Almodóvar. Igrajo: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma. Drama. 125 min.

Ženski v pričakovanju poroda si delita bolniško sobo. Obe sta samski in zanosili sta nenačrtovano. Janis, fotografinja srednjih let, se veseli otroka, odraščajoča Ana, ki zanositev obžaluje, pa je prestrašena in negotova. Še posebej zato, ker dvomi, da ji bo mati, ambiciozna igralka, pri tem pomembnem življenjskem dogodku v pomoč. Janis v želji, da bi Ano opogumila, načne pogovor, in med bodočima mamicama se splete tesna vez. Novo prijateljstvo močno zaznamuje njuni življenji: Ani pomaga pri spoprijemanju z negotovo prihodnostjo, Janis pa pri predelovanju težavne družinske preteklosti.

Zadnji posneti film španskega mojstra poleg igre odlikuje tudi zanimiv žanr – zmes melodrame in politično angažiranega filma.

Pepel, čisto bel (Premiera): TV SLO 1 ob 22.55

Jiang hu er nü. Fr., 2018. Režija: Dži Džangke. Igrajo: Džao Tao, Fan Liao, Ji'nan Diao, Žiali Din. Krim. 135 min.

​ Pepel, čisto bel. Foto TVS

Čjao je zaljubljena v Bina, lokalnega gangsterja. Toda čeprav se mu vsi prilizujejo, ona noče igrati vloge še ene podrejene ženske v neizprosnem moškem okolju. Ko Bina napade skupina mladih nasilnežev na motorjih, ga Čjao reši pred smrtjo s tem, da sproži nekaj strelov iz pištole. Po prihodu policistov Čjao prevzame krivdo in si prisluži pet let zaporne kazni. Nekaj let pozneje se po vrnitvi iz zapora znova odpravi iskat Bina ...

Portret sodobne Kitajske z žanrskim pridihom izpod rok Džija Džangkeja, ki je v glavno vlogo znova postavil Džao Tao, svojo muzo in ženo iz resničnega življenja.