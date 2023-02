TV namiga: Ženske na robu živčnega zloma in Globoka modrina

Petek, 24. februarja

Ženske na robu živčnega zloma: TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mujeres al borde de un ataque de nervios. Špa., 1988. Režija: Pedro Almodóvar. Igrajo: Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano, María Barranco, Rossy de Palma. Kom. 90 min.

S prvorazredno črno komedijo s prepoznavnim feminističnim pečatom se začenja cikel filmov Pedra Almodóvarja:

Igralko Pepo je zapustil fant Iván, ki je sicer poročen, in jo prosil, če mu lahko pripravi kovček. Pepa pade v depresijo, hoče si vzeti življenje, nato pa v sebi najde moč za maščevanje. Na robu živčnega zloma je tudi Ivánova žena Candela, ki trpi že dvajset let, odkar jo je prevarant zapustil. Meša se tudi Pepini prijateljici, saj je spoznala fanta, ki je v resnici terorist, zato je zdaj tudi za njenimi petami policija. Vse ženske z Ivánovim sinom in njegovim dekletom vred se znajdejo v Pepinem stanovanju, kjer rešujejo sebe in druge pred tragičnimi posledicami lastne »živčnosti«.

Globoka modrina: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Deep Blue Sea. ZDA, 1999. Režija: Renny Harlin. Igrajo: Thomas Jane, Saffron Burrows, Samuel L. Jackson, Jacqueline McKenzie, Michael Rapaport. Triler. 115 min.

Globoka modrina. Foto Pro Plus

Znanstvenica Susan McAlester (Saffron Burrows) je tik pred zgodovinskim odkritjem. Upa, da ji bo s pomočjo smrtonosnega morskega psa uspelo najti ključ do obnavljanja človeškega možganskega tkiva. Za dosego svojega cilja je prekršila etična pravila in pri morskih psih gensko spremenila DNK. Tako so postali še hitrejši in še pametnejši. Susan se s sodelavci znajde na begu.

V množici akcijskih filmov z najrazličnejšimi pošastmi je Globoka modrina Rennyja Harlina prijetno presenečenje, saj ji v nasprotju z mnogimi veliko bolj ambicioznimi filmi uspe gledalca zabavati praktično dve uri. Eden boljših slabih filmov, bi lahko rekli.