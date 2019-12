TV namigi: 100 let Teološke fakultete, Stan in Olio in evropsko prvenstvo v plavanju

Sreda, 4. decembra



Pot do presežnega: 100 let Teološke fakultete: TVS 1 ob 22.50

Stan in Olio: TVS 1 ob 20.05



Plavanje

John Peter Stevens Foto Jože Suhadolnik

V uredništvu verskih oddaj so ob jubileju Teološke fakultete pripravili dokumentarno oddajo, v kateri so se sprehodili skozi pestro zgodovino Teološke fakultete in teološkega študija. Želeli so predstaviti tudi širino delovanja fakultete v današnjem času.Svoje izkušnje s tem, kakšen temelj je Teološka fakulteta pomenila v njihovem življenju in kako jim pomaga pri opravljanju poklica, so z ustvarjalci oddaje delili novinar, pastoralna asistentka, zakonska in družinska terapevtka, glasbenik in duhovnik. Oddaja je nastala po scenariju Milene Keržič.Velikana črno-belih komedij Stan Laurel in Oliver Hardy, pri nas znana kot Stan in Olio, sta bila revolucionarja, ki sta še desetletja po koncu kariere nasmejala ljudi. Njuna biografija predstavi čarobno formulo – neusahljiv smisel za humor.Film se začne sredi tridesetih let v hollywoodskih studiih, ko sta Stan in Olio na vrhuncu svoje slave in kariere. Nato se zgodba prestavi desetletje in pol naprej, ko so zlata leta hollywoodske slave že davno za njima. Stan in Olio sta tedaj na gledališki turneji v Angliji, kjer se trudita obuditi svoja slavna smešna lika.Glasgow na Škotskem od 4. do 8. decembra gosti evropsko prvenstvo v 25-metrskem bazenu. Prav tam so slovenski plavalci prišli do stote medalje z največjih prvenstev, lani na evropskem prvenstvu v 50-metrskem bazenu. Tokrat slovensko reprezentanco sestavlja deset plavalcev. Nekaj izkušenih, nekaj povratnikov, nekaj debitantov.Že prvi dan evropskega prvenstva je na sporedu zadnja leta paradna disciplina 50 m prsno, v kateri bo plaval Peter John Stevens. Pravi, da je dobro pripravljen, so pa 50-metrske razdalje tudi loterija; tako kvalifikacije kot polfinale in finale so na isti dan. Sicer bo zjutraj v šestih disciplinah plavalo devet slovenskih predstavnikov.