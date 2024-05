TV namigi: 12 dečkov v jami, bosonoga diva in boj v Švici

Nedelja, 12. maja

Trinajst življenj (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Thirteen Lives. ZDA, 2022. Režija: Ron Howard. Igrajo: Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Tom Bateman, Pattarakorn Tangsupakul, Sukollawat Kanarot. Bio. film. 145 min.

Film Rona Howarda temelji na resnični zgodbi, ki je pretresla svet, in prinaša vznemirljivo pripoved o reševanju fantovskega nogometnega moštva iz jame Tham Luang na Tajskem, potem ko je zaradi močnega dežja in poplav pod zemljo ostalo ujetih 12 dečkov in njihov 25-letni trener.

S pomočjo najbolj izurjenih potapljačev na svetu se odvije mučna reševalna misija, v kateri zablesti pogum na najvišji ravni.

Čeprav večina najbrž ve, kakšen je bil izid reševalne akcije, je film napet prikaz dogajanja, poleg tega pa se Howard uspešno izogne cenenemu sentimentalizmu, so rekli kritiki.

Športni namig Rokomet (M): Švica – Slovenija. Kvalifikacije za SP 2025. Prenos iz Winterthura: TV SLO 2 ob 15.50. Slovenska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Kopru proti Švici izgubila s 26 proti 27. Na povratni tekmi, ki bo dokončno potrdila potnika na SP, bo za Slovenijo tako štela samo zmaga.

Cesária Évora (Premiera): TV SLO 1 ob 22.25

Cesária Évora. Portug., 2018. Režija: Ana Sofia Fonseca. Dok. film. 105 min.

Cesária Évora. Foto TVS

Cesária Évora je na domačem otoku São Vicente pela od mladih nog, svet pa jo je kot Bosonogo divo z Zelenortskega otočja spoznal šele po njenem 47. rojstnem dnevu.

Cesária je vse od takrat osem mesecev na leto preživela na koncertnih odrih po vsem svetu, na počitnice pa se je najraje vračala domov, na otok in k družini. S prisluženim denarjem je otočanom rada poplačala vso pomoč iz časov, ko sama ni imela ničesar.

V filmu nam o njeni življenjski poti, ki se je končala leta 2011, med drugim pripovedujeta tudi njena vnukinja Janete in José da Silva, ki je, potem ko jo je slišal peti v neki restavraciji v Lizboni, postal njen menedžer.