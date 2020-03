TV namigi: 3/4, Požig in Agatha Christie

Nedelja, 1. marca

3/4: TVS 1 ob 15.30

Požig: TVS 1 ob 21.55

Tržaški fašisti so v noči s 13. na 14. julij leta 1920 požgali Narodni dom, ki je bil središče slovenske manjšine v Trstu. Foto Wikipedia

Agata Christie – kraljica kriminalk: TVS 2 ob 21.15

Agatha Christie leta 1946. Foto TVS

Zgodba o nadarjeni pianistki, ki ji oče posveča manj pozornosti kot obročem Saturna, brat pa jo raztresa s svojim talentom za absurd, je bila festivalska uspešnica.Mila je nadarjena pianistka, ki bo kmalu opravljala sprejemni izpit za akademijo, glasbeni uspeh je na dosegu roke. A prizadevna dijakinja se med vajami z učiteljem spopada z veliko tremo in tesnobo, ki kazita njeno glasbeno tehniko, zaradi česar začne dvomiti v svojo glasbeno kariero. Medtem ko se dekle spopada z izgubljenostjo, se pogovarja z mlajšim bratom, ki ji včasih pomaga, spet drugič pa ji gre na živce. Spremljamo tudi njunega raztresenega očeta samohranilca, ki dela kot učitelj fizike in ima podobne težave s svojim študentom ...Film je nastal ob stoti obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Slednji je bil kot simbol slovenske navzočnosti v mestnem središču trn v peti italijanskim nacionalistom in fašistom, ki so ga zato 13. julija 1920 napadli, požgali in uničili. Avtorji pravijo, da lahko rečemo, da je bil to začetek fašizma v Evropi, ki nam je v nadaljevanju odvzel slovensko besedo in širše človekove pravice. Istega leta je za nas tako usodna Rapalska pogodba začrtala novo mejo, ki je od matice odtrgala četrtino narodovega telesa.Film interpretira čas težkih, nasilnih, krvavih in upornih let, ki še danes ni pomirjen. Skozi usode posameznikov potujemo od Bazoviških žrtev leta 1930, do drugega tržaškega procesa leta 1941, fašistične in nacistične okupacije, taborišč, usmrtitev v Rižarni in do povojne vzpostavitve nove slovensko-italijanske meje.Dokumentarna oddaja je potovanje skozi bogato življenje pisateljice Agathe Christie. Agatha Christie je avtorica sodobnega britanskega kriminalnega romana in velja za pisateljico z največ prodanimi knjigami in tudi najbolj prevajano pisateljico vseh časov. Med drugim je življenje vdihnila znamenitima Herculu Poirotu in gospodični Marple, bila pa je tudi emancipirana ženska, ki si ni nikoli dovolila, da bi jo spone angleške družbe utesnjevale.