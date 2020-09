TV namigi:

Petek, 25. septembra



Zdravnica iz Bresta: TV SLO 2 ob 21.10



Obveščevalna: Kino ob 20.00

Zapuščena: Planet TV ob 18.30

Na začetku filma vidimo žensko, ki plava v oceanu, prizor je posnet tako, da bi manj obveščen gledalec lahko vsak hip pričakoval še pogled na žrelo morskega psa. In to najbrž ni naključje: plavalka je zdravnica, ki se poda v boj z nevarnimi zverinami iz velikih farmacevtskih korporacij. Irène Frachon je pulmologinja, ki odkrije neposredno povezavo med zdravilom za diabetes, ki je na trgu sicer že trideset let, in okvarami srca, ki povzročijo prezgodnjo smrt. Čeprav bi jo radi mnogi utišali, Irène ne odneha.Film se sicer posveti birokratskim detajlom, na katere je naletela zdravnica, a zgodba je vseeno posneta v dokaj klasičnem slogu.Bob je bil v mladih letih zasmehovan na vsakem koraku, toda postal je neustrašni agent Cie, ob vrnitvi na šolsko obletnico pa znova naveže stik s starim prijateljem Calvinom. Ta je postal umirjeni računovodja, vendar pogreša stare divje pustolovščine. Kljub temu ne računa, da mu bo druženje z Bobom povsem spremenilo življenje, saj se nenavadni par zaplete v divji obračun s kriminalci, kjer Bob skrbi za divje uničevanje, Calvin pa za nenehno nerganje.Pomanjkanje izvirnosti v scenariju precej dobro nadomesti interakcija med obema glavnima zvezdnikoma.Priljubljena indijska telenovela prinaša zgodbo o dveh prijateljicah iz različnih okolij – ena je hči služabnice, druga hči posestnika.Tapasja je hčerka bogate družine Takur, Iče pa je zgodaj ostala brez očeta in odrašča ob mami Damini, ki je varuška Takurjevih. Ko Tapasjin oče ugotovi, da je nenamerno zakrivil smrt Ičinega očeta, se počuti krivega, zato se odloči Ičo vzgajati kot svojo. Deklici se spoprijateljita, a med njima se razvije tudi ljubosumje.