TV namigi: Leta in leta, Sprehod po gozdu in Dojenček Bridget Jones

Sobota, 26. septembra



Leta in leta: TV SLO 1 ob 21.20

Sprehod po gozdu: Kanal A ob 20.00

Sprehod po gozdu Foto Tv Slo

Dojenček Bridget Jones: POP TV ob 20.00

Leta 2019 se na političnem prizorišču pojavi karizmatična in kontroverzna političarka Vivienne Rook, ki že s prvim intervjujem povzroči škandal. Leta, ki sledijo, so zaznamovana z družbenopolitičnimi spremembami, novimi tehnologijami, gospodarsko krizo, vojno, daleč pa ni niti okoljska katastrofa.V te negotove čase je vpeta družina Lyons, na čelu katere je odločna mama in babica Muriel. Sin Stephen živi v Londonu, z ženo Celeste in hčerkama. Brat Daniel je tik pred poroko z Ralphom, sestra Edith je politična aktivistka, najmlajša Rosie pa mati samohranilka ...Film, posnet po knjižni uspešnici Billa Brysona, prikazuje nenavadno pohodniško avanturo upokojenca Billa in njegovega čudaškega prijatelja Stephena. Po dveh desetletjih življenja v Veliki Britaniji se Bill vrne v ZDA. Želi doživeti rodno deželo v vsej svoji neokrnjeni lepoti, zato se odloči prehoditi slovito Apalaško pot.Da se z več kot 3500 km dolgim popotovanjem ne bi spopadel sam, poišče prijatelja Stephena, ki pa je v klavrni kondiciji. Kljub temu se odpravita v neznano, številne boleče in zabavne težave pa premagujeta z medsebojnim zbadanjem in kljubovanjem.Film ni nastal po knjigi Helen Fielding kot prejšnja dva, ampak je pisateljica skupaj z Davidom Nichollsom napisala nov scenarij, ki ga je nato spolirala še Emma Thompson.Bridget Jones se po koncu zveze z Markom Darcyjem odloči posvetiti karieri TV producentke. Počasi začne uživati v samskem življenju, dokler ji poti ne prekriža očarljivi Američan Jack. A nepričakovana nosečnost ogrozi Bridgetine načrte, poleg tega pa ni prepričana, kdo je oče.