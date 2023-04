TV namigi:

Petek, 28. aprila

Sicario: Onkraj zakona: Planet TV 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Sicario. ZDA, 2015. Režija: Denis Villeneuve. Igrajo: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin. Akc. film. 130 min.

Odličen akcijski triler, nominiran za tri oskarje in zlato palmo, je požel splošne pohvale kritikov, ki jih je prepričal tako s scenarijem in režijo kot z glasbeno podlago in kinematografijo ter nastopom glavnih treh igralcev.

Načelna mlada agentka FBI se pridruži Cijini tajni operaciji, s katero naj bi uničili vodjo mehiškega mamilarskega kartela. Toda nevarna naloga na glavo postavi njena etična in moralna načela in vanjo zaseje dvom glede vsega, v kar je do takrat verjela.

Deveti krog: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Deveti krug. Jug., 1960. Režija: France Štiglic. Igrajo: Dušica Žegarac, Boris Dvornik, Branko Tatić, Ervina Dragman, Dragan Milivojević. Drama. 105 min.

Deveti krog Foto Tv Slo

Restavrirana klasika Franceta Štiglica o ljubezni med pogromom in še vedno edini celovečerni igrani film slovenskega režiserja, ki je prejel nominacijo za oskarja.

Čas druge svetovne vojne in pregona Židov v Zagrebu. Stari Vojnović reši dekle Ruth pred taboriščem s poroko s sinom Ivom. Čeprav je poroka zasilna, se med mladima razvije ljubezen. Ko ustaši vendarle odpeljejo Ruth, jo poskuša Ivo rešiti, vendar oba končata v taborišču, v devetem krogu, iz katerega ni izhoda.

Bodi dedec: POP TV ob 22.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Man Up. VB., 2015. Režija: Ben Palmer. Igrajo: Lake Bell, Rory Kinnear, Ken Stott, Harriet Walter, Olivia Williams. Rom. kom. 100 min.

Bodi dedec Foto Pro Plus

Nancy je novinarka, stara 34 let in je že štiri leta samska. V ljubezen ne verjame več. Njena sestra jo tolaži, da samo še ni srečala pravega moškega ter jo spodbuja, naj gre ven in se zabava. Nekega večera se Nancy udeleži prijateljičine zabave, kjer zaradi nesporazuma nehote zamenja neznanko na slepem zmenku in spozna svojo sorodno dušo Jacka.

Čeprav ne preseže ravno okvirov žanra, pa film uspešno vzdržuje ravnovesje med romanco in komedijo.