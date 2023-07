TV namigi: Afrika iz zraka, Logan: Wolverine in Podlih osem

Nedelja, 30. julija

Afrika iz zraka: Voda (Premeira): TV SLO 2 ob 20.00

Africa From Above. Koprod., 2022. 1/3. Režija: Andrew Zikking. Dok. serija. 55 min.

Ustvarjalci serije so se s kamerami podali še više in izjemna naravna čudesa afriške celine posneli z novega zornega kota. Uporabili so satelitske posnetke, fotografije iz zraka in računalniško grafiko. Serija pa se posveča tudi ljudem ter vplivu hitre urbanizacije in modernizacije.

V prvem delu so ustvarjalci posebej natančno pogledali afriške vode. Oddaja prikazuje, kako so vodne poti oblikovale afriško celino in omogočile življenje na njej. Med drugim si bomo ogledali Viktorijine slapove, Okavangovo delto, Nil, raznovrstna jezera in dolgo afriško obalo, ki meji na dva oceana.

Logan: Wolverine: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Logan. ZDA, 2017. Režija: James Mangold. Igrajo: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook. Akc. film. 135 min.

V temačni prihodnosti se ostarela Logan in profesor Xavier znajdeta v poslednji bitki mutantov in ljudi. Zlovešča korporacija pod vodstvom brezkompromisnega Nathaniela v boju z mutanti uničuje svet, vendar se mu sama ne moreta upreti, saj Loganu pešajo moči celjenja ran, profesor Xavier pa zaradi Alzheimerjeve bolezni izgublja spomine ...

Logan je zadnji film o Možeh X, v katerem igrata Hugh Jackman in Patrick Stewart. Hkrati je netipično stripovski, navdih namreč črpa iz vesternov in evropske družinske drame. Logan je akcijski triler, sodoben vestern z ZF elementi, ki pa v ospredje in središče postavi medčloveške odnose.

Podlih osem: TV SLO 2 ob 22.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Hatefull Eight. ZDA, 2015. Režija: Quentin Tarantino. Igrajo: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir. Krim. 165 min.

Podlih osem. Foto TVS

Mešanica žanrov, nasilja, ekscentričnih likov, izvrstnih igralskih stvaritev, izbrane glasbe in črnega humorja je še eden od izdelkov, ki bo prepričal stare znance Tarantina.

Nekaj let po državljanski vojni po zasneženi pokrajini v Wyomingu drvi poštna kočija. Potnika v njej – lovec na glave John Ruth in zajeta ubežnica Daisy Domergue – se bližata mestecu Red Rock, kjer namerava Ruth Domerguejevo privesti pred roko pravice. Na poti naletita na dva neznanca. Ko začne snežiti, se zatečejo v Minniejino trgovino na gorskem prelazu ...