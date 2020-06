TV namigi: Agatha Christie: Gnezdo zla, Klub Colectiv in Tarča

Četrtek, 4. junija



Agatha Christie: Gnezdo zla: Planet TV ob 20.00

Klub Colectiv:HBO ob 21.45

Klub Colectiv FOTO: HBO



Tarča, Globus, Točka preloma: TVS 1 ob 20.00

Tarča FOTO: Jure Eržen/Delo

Bogato dedinjo Rachel Argyll pobijejo do smrti na družinskem posestvu Sunny Point, kjer je živela z možem Leom, petimi posvojenimi otroki in služkinjo Kirsten. Enega od otrok, mladega prestopnika Jacka, aretirajo za umor, ker so našli njegove prstne odtise na domnevnem morilskem orožju. Ta krivdo zanika, vendar ga ubijejo v zaporu, preden lahko dokaže nedolžnost.18 mesecev pozneje otroke neprijetno preseneti očetova odločitev, da se poroči s svojo tajnico Gwendo Vaughn. Toda s prihodom skrivnostnega obiskovalca se pojavijo dvomi o tem, da so našli pravega morilca.Leta 2015 je požar v nočnem klubu Colectiv v Bukarešti terjal 27 življenj, 180 ljudi pa je bilo ranjenih. Kmalu potem je v bolnišnicah več ljudi umrlo zaradi opeklin, ki praviloma ne bi smele biti smrtonosne. Neki zdravnik je preiskovalnim novinarjem razkril srhljivo resnico o skorumpiranem romunskem zdravstvenem sistemu. Po tem, ko je imenovan nov minister za zdravje, predstavi javnosti svoja prizadevanja za reformo pokvarjenega sistema, predvsem pa ovire na poti.Dokumentarec spremlja pričevanja novinarjev, zdravstvenih delavcev, opečenih žrtev nesreče in državnih uslužbencev ter prinaša pristen in surov pogled na dosežke preiskovalnega novinarstva v njegovi najboljši obliki.V Tarči o razmerah v domovih za starejše v času epidemije. Kako so se izpolnjevale tako imenovane liste stanovalcev domov za starejše, za katere bolnišnično zdravljenje ne pride v poštev? So v bolnišnice res napotili vse, ki so bolnišnično zdravljenje potrebovali?V Globusu o razraščanju nemirov v ZDA po še enem usodnem primeru policijskega nasilja nad temnopoltim Američanom. Kako globoko je v ameriško družbo ukoreninjena rasna diskriminacija? Kako na dolgoletne frustracije temnopoltega prebivalstva odgovarja ameriška politika?V Točki preloma o položaju trgovine po preklicu epidemije in sprostitvi ukrepov. Kako so se spremenile nakupovalne navade in kaj – dobrega in slabega – prinaša nedeljsko zaprtje trgovin? Pa tudi o dezinfekciji prostorov z ultravijoličnimi žarki.