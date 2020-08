TV namigi: Agatha Christie: Umori po abecedi in Hči

Torek, 25. avgusta

Agatha Christie: Umori po abecedi: Planet TV ob 20.00

Hči: TV SLO 2 ob 22.05

Batmanova vrnitev: Kino ob 20.00

Leta 1933, ko Veliko Britanijo prepredata sumničavost in sovraštvo, se po državi s pomočjo železniške mreže klati serijski morilec. Metodičen je in na kraju zločina vedno pusti svoj znak. Upokojeni detektiv Hercule Poirot, ki se je znašel v nemilosti Scotland Yarda, se zaplete v spopad s krutim tekmecem, ki se mu roga s šifriranimi pismi in predvidi vsak njegov korak. V želji, da bi premagal pretkanega sovražnika, pa bo Poirot ogrozil lastno čast in avtoriteto ter vrgel senco suma na svojo preteklost in identiteto.Sodobna drama, posneta po motivih drame Divja račka norveškega pisca Henrika Ibsena, je portret družin, ki jih pretresejo medsebojne skrivnosti.Christian se po mnogih letih vrne v Avstralijo, da bi se udeležil očetove poroke. Oče (Rush) se bo poročil z mnogo mlajšo gospodinjo. Christian se znova sreča tudi s svojim nekdaj dobrim prijateljem Oliverjem, ki je zdaj poročen s Charlotte. A včasih je bila Charlotte gospodinja Christianovega očeta ...Selina Kyle je zaposlena kot tajnica pri sumljivem poslovnežu Maxu Shrecku. Ko odkrije njegove nečedne posle, jo Shreck hladnokrvno vrže s stolpnice, pri tem pa misli, da jo je ubil. Toda Selina preživi. Rešijo jo mačke, zato se spremeni v žensko mačko in začne pripravljati načrt za maščevanje. Medtem se nad Gothamom vnovič zbirajo temni oblaki. Mestu hoče zavladati zlobni Pingvin.