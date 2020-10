TV namigi: Ajla, hči vojne, Na robu in Naša blagovna znamka

Petek, 2. oktobra



Ajla, hči vojne: TV SLO 2 ob 21.10



Na robu jutrišnjega dne: Kanal A ob 20.00





Naša blagovna znamka je kriza: POP ZB ob 22.35

Manj znano dejstvo je, da je v korejski vojni, ki je divjala v petdesetih letih 20. stoletja, na južnokorejski strani sodelovala tudi Turčija. Takrat se je začela osupljiva in ganljiva zgodba, povzeta v nocojšnjem filmu.Turški oficir Sulejman med bitko naleti na prezeblo korejsko siroto. Prestrašeno dekletce pretihotapi v vojaško oporišče. Poimenuje jo Ajla – po turško mesec, v spomin na noč, ko jo je rešil smrti. Čeprav Sulejman ne zna njenega jezika, ona pa ne njegovega, se med njima splete nežno prijateljstvo in Ajla kmalu postane ljubljenka cele brigade. Vojna se počasi končuje in turška enota se odpravlja domov, a Sulejman se noče ločiti od Ajle ...Bližnja prihodnost. Zemljo napadejo vesoljci in kot po tekočem traku uničujejo državne vojske. Vojaki, ki so še ostali, se združijo in sprožijo zadnji upor proti vesoljcem. Na bojišču pristane tudi popolnoma neizkušeni William Cage in takoj umre. A ob koncu dneva se Cage prebudi in gre znova v boj – in dan se spet konča z njegovo smrtjo. To se ponavlja vsak dan. A z vsakim novim prebujenjem so njegove bojne spretnosti boljše.Režiserju Limanu je zelo preprosto in že znano premiso (Neskončen dan) uspelo spremeniti v duhovit, kakovosten akcijski film, ki kljub ponavljajoči se shemi ni nikdar dolgočasen.Film temelji na istoimenskem dokumentarcu o volilni kampanji v Boliviji leta 2002, v kateri je ključno vlogo odigralo ameriško svetovalno podjetje.Jane in Pat sta politična svetovalca in dolgoletna rivala. Bolivijski predsedniški kandidat najame Jane, da bi mu pomagala na volitvah, medtem ko njen zapriseženi sovražnik Pat sodeluje z opozicijo. Svetovalca bosta za svoja kandidata storila vse ...