TV namigi: Ajvar, Poslednja noč in Rokenroler

Sreda, 27. maja





Ajvar: TVS 1 ob 20.05



Poslednja noč: Planet TV 2 ob 21.00

Poslednja noč FOTO: Planet TV

Rokenroler: Kino ob 20.00

Rokenroler FOTO: Pro Plus

Vida in Bane živita v Stockholmu, uspešna sta v službi in imata dovolj denarja za lagodno življenje. Sta brez otrok, imata pa psa. Vida sumi, da ima Bane v Beogradu ljubico, a o tem z njim ne spregovori. Na pravoslavno veliko noč obiščeta sorodnike v Srbiji. V poznanem družinskem okolju ob praznični večerji se odvije uigrana koreografija, toda tokrat ima Vida vsega dovolj in spregovori.Film je prvenec režiserke Ane Marie Rossi in je 2019 prejel tri nagrade na festivalu Filmski susreti: Sergej Trifunović za najboljšega igralca, Nataša Ninković za najboljšo igralko in Vesna Čipčić za najboljšo stransko vlogo.Obsojeni preprodajalec mamil Monty ima še 24 ur svobode, 25. uro pa se mora zglasiti v zaporu, kjer ga čaka sedemletna kazen. Zadnji dan preživi s svojim dekletom, prijateljema in očetom in hkrati poskuša ugotoviti, kdo ga je pravzaprav izdal policiji.Čustven, napet in hkrati tesnoben Montyjev dan lepo odseva mračno, napeto in zelo čustveno obdobje za New York, ki ga je tedaj zaznamoval teroristični napad. Ambiciozen scenarij in odlična igra poskrbita za temačno, a nepozabno izkušnjo.Režiser Guy Ritchie nas na svoj edinstveni način popelje v londonsko podzemlje.V Londonu je kriminal v razcvetu, toda časi se spreminjajo. Lenny Cole je gangster, ki dobro ve, koga je treba podkupiti, da bi dosegel svoje. Sredi nevarne igre, kjer se obračajo vrtoglavi zneski, se znajde tudi tat z nenavadnim imenom One Two. Tudi ruski mafijci niso daleč. Vsak si hoče prilastiti svoj delež.