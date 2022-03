TV namigi: Albanska devica in Vse punce mojga brata

Sreda, 16. marca

Albanska devica: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Albanian Virgin. Kopr., 2021. Režija: Bujar Alimani. Igrajo: Mimoza Azemi, Fatlume Bunjaku, Kasem Hoxha. Drama. 115 min.

Albanija leta 1958. Na oblasti je komunistični voditelj Enver Hoxha, ki preganja cerkev in v albanskih gorskih vaseh skuša uvajati nov režim. To prav nič ne vznemirja mlade Luane, ki se je zagledala v Agima, mestnega pribežnika iz Tirane, čigar očeta so pregnali komunisti. Kljub sovražnim okoliščinam se skrivaj dobivata in na srečanjih jo Agim nauči brati. ALuano obljubijo drugemu moškemu. Ne preostane ji nič drugega, kakor da se podredi zahtevam patriarhalnih moških v vasi. A ko njen ženin ubije njenega očeta, se Luana odloči ukrepati sama ... Film o ljubezni in krvnem maščevanju.

Vse punce mojga brata: Pop TV ob 21.05

Slo., 2021. Režija: Žiga Virc. Igrajo: Vid Valič, Domen Valič, Ajda Smre- kar, Beti Strgar, Primož Petkovšek, Ana Špik, Vanja Plut, Alenka Krai- gher. Hum. nan. 30 min.

Vid in Domen sta brata in cimra. Domen se znajde pred težavo, ki je ne zna rešiti. V stanovanju bi rad živel s svojo punco Anjo, zato bi moral starejšega brata prositi, da se izseli in si poišče novo stanovanje. Kar pa ni enostavno! Anja se po enem letu dobi s prijateljico Kiki, ki je v tem času delala na križarki. Dekleti se dogovorita za skupno večerjo, kjer bo Kiki spoznala Domna in njegovega brata. Načrtovana večerja postane veliko presenečenje za vse. Serija, ki klasične romantične zaplete med pari pelje v neslutene smeri in poskrbi za dobro mero smeha.

Posebne zgodbe: Samomor: TV SLo 1 ob 17.20

Slo., 2022. Režija: Alma Lapajne. Dok. odd. 30 min.

Kdaj in zakaj je Žiga prvič pomislil na samomor? Kaj ga je gnalo, da si je poskusil vzeti življenje in zakaj si to še vedno želi? Kako razumeti samomor bližnjega, ki si ga imel rad? Kako Anja živi s to izkušnjo in kaj vse je pretrpela? V Sloveniji je v zadnjih letih povprečno letno število samomorov okoli 400. So resničnost, ki ne bo izginila, če jih odmislimo ali o njih ne govorimo. Odkritim, bolečim in iskrenim izpovedim se pridružujta tudi strokovnjaka, psihologinja dr. Saška Roškar in psihiater dr. Borut Škodlar. Scenarij je napisala Milica Prešeren.