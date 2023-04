TV namigi: Aleksi, Vojna v raju in Borec

Sobota, 22. aprila

Aleksi: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Hrv., 2018. Režija: Barbara Vekarić. Igrajo: Tihana Lazović, Goran Marković, Leon Lučev, Sebastian Cavazza, Jason Mann. Kom. 115 min.

Romantična komična drama je prvi celovečerec mlade režiserke in scenaristke Barbare Vekarić.

Aleksi (Tihana Lazović) po končani fakulteti ne najde službe, zato se vrne pod streho svojih staršev na Pelješcu, kjer pomaga v družinskem vinogradu in skuša najti samo sebe. Medtem ko ignorira pričakovanja svojih staršev, Aleksi raje uživa v zmenkih in zabavah. Zaplete se v razmerja s tremi zelo različnimi moškimi: ameriškim fotografom Christianom (Jason Mann), lokalnim glasbenikom Goranom (Goran Marković) in starejšim lahkoživcem Tonijem (Sebastian Cavazza).

Vojna v raju: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bruno Manser - Die Stimme des Regenwaldes. Avstrij., 2020. Režija: Niklaus Hilber. Igrajo: Sven Schelker, Nick Kelesau, Elizabeth Ballang, Matthew Crowley, David Tse. Pust. film. 145 min.

Vojna v raju Foto Tv Slo

Piše se leto 1984. Nemirni Bruno se znajde na življenjski prelomnici. Zahodna civilizacija mu je zaradi potrošnike miselnosti in nagnjenosti k pohlepu vse bolj tuja, zato gre iskat smisel življenja – sam se odpravi na ekspedicijo v neraziskane džungle Bornea.

Vodič, ki ga odloži na rečni obali, mu reče: »Umrl boš tukaj!« Res bi se njegova napoved zlahka uresničila, če ne bi Bruno naletel na domorodce iz plemena Penan, prvotne prebivalce prostranega otoka. Čeprav ne zna njihovega jezika, z njimi naveže pristen stik in v njihovem okolju preživi več let.

Borec: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Fighter. ZDA, 2010. Režija: David O. Russell. Igrajo: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo, Mickey O'Keefe. Bio. film. 135 min.

Borec Foto Pro Plus

Življenjska zgodba o boksarju »Ircu« Mickyju Wardu in njegovem bratu ter trenerju Dicku Eklundu, posneta po resničnih dogodkih.

Brata proti vsem pričakovanjem naporno trenirata za zgodovinski boksarski naslov, ki naj bi vnovič povezal njuno razbito družino in njunemu rojstnemu mestu povrnil tisto, kar vsi že dolgo pogrešajo: ponos. Micky Ward je nadebudni boksar, ki odrašča v senci starejšega brata in trenerja Dickyja, ta pa se bori z lastnimi demoni. Njun eksplozivni odnos grozi, da bo pokopal oba.