TV namigi: Alex na razpotju, Marilyn Monroe in Dr. De Luxe

Torek, 4. avgusta



Alex na razpotju: Kino ob 20.00



Skrivnostno življenje Marilyn Monroe: POP TV ob 22.15

Skrivnostno življenje Marilyn Monroe FOTO: Pro Plus



Dr. De Luxe: Brio ob 17.35

Dr. De Luxe FOTO: Pro Plus

Drama je režijski prvenec igralca Chrisa Messine, ki pravi, da sta ga navdihnila Woody Allen in Sam Mendes ter tihi naturalizem Johna Cassavetesa.Ko Alex, deloholično odvetnico, nenadoma zapusti mož, ki sicer ni hodil v službo in je skrbel za dom in njunega desetletnega sina, se ji sesuje celoten življenjski ritem. V službi je sredi pomembnega primera, doma pa jo čakata sin in dementni oče in stvari ji uhajajo iz rok ...Film ni ravno popoln, a igra Winsteadove poskrbi, da je dozorevanje njene junakinje verjetno in prijetno.Zgodba se začne s portretom mlade Norme Jeane Mortenson, ki se sooča z osamljenim življenjem brez ljubezni ter odsotno materjo. Kljub težavam se Norma Jeane razvije v zabavno, inteligentno in ambiciozno mlado žensko in njena nova podoba kmalu postane simbol nekega obdobja.Z nastopi, glasbo in filmskimi vlogami preraste v svetovno zvezdnico, vendar v resnici ostaja krhka in negotova umetnica z obupno potrebo po naklonjenosti in zaščiti. Preostali svet nikoli ne spozna in tudi ne more razumeti resnične Marilyn, tako drugačne od njene javne in medijske podobe.Spremljamo življenje mladega in uspešnega zdravnika Hanka Lawsona, ki je zaradi ene same zdravniške odločitve izgubil vse.V osmi in zadnji sezoni se mora Hankova ekipa soočiti z dejstvom, da imajo njihove sanje visoko ceno. V HankMedu se pripravljajo na novo delovno poletje. Jeremiah se je vrnil po zimski odsotnosti, Divya pa je srečno poročena z Rajem in v sedmem mesecu nosečnosti.