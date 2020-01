TV namigi: Ali G Indahouse, Katastrofa v zraku in Peš po ameriških celinah

Ponedeljek, 27. januarja

Ali G Indahouse: Kanal A ob 21.50

Katastrofa v zraku: National Geographic ob 22.00

Air Crash Investigation. Foto Nat Geo

Peš po ameriških celinah: TV SLO 2 ob 20.00

Peš po ameriških celinah. Foto TVS

Ko direktor mladinskega centra v zahodnem Stainsu pove Aliju, da bodo zaradi pomanjkanja državnih subvencij center zaprli, Alija zaskrbi za njegovo skupinico skavtov, ki se redno zbira v centru. Zato se iz protesta in v želji, da bi rešil center, priklene na ograjo v središču mesta. Opazi ga podpredsednik vlade, ki ravno takrat išče mlade, sveže kandidate za lokalne volitve. Alija prepriča, da bo s političnim udejstvovanjem v njihovi stranki lahko rešil center ...Alterego komika Sache Cohena Barona je ob premieri s svojimi otročje neokusnimi šalami ogorčil moraliste in navdušil oboževalce, in nekako tako ostaja še skoraj dve desetletji po nastanku filma.Serija Katastrofa v zraku razkriva prave vzroke najbolj znanih letalskih nesreč in v vsaki epizodi spremlja nesrečo prek pričanja ljudi, zaigranih posnetkov, računalniško generiranih slik in pogovorov s preiskovalci.V prvem delu nove sezone tajvansko potniško letalo po običajnem pristanku nenadoma raznese. Posledice eksplozije uničijo trup letala, zaradi česar preiskovalci pomislijo na teroristični napad ... V novi sezoni bodo sicer raziskovali še trčenje dveh letal v Detroitu, strmoglavljenje pakistanskega airbusa iz leta 1992, nesrečo v Argenitini iz leta 2011, strmoglavljenje helikopterja v ocean ...Britanski vojaški oficir in popotnik Levison Wood, ki je pešačil že ob Nilu, se je tokrat peš odpravil po ameriških celinah. Levison in njegov vodnik in Alberto se med potovanjem po Mehiki in skozi džunglo v Belizeju izogneta pobeglim zapornikom in strupenim drevesom. Pot ju vodi čez otok San Pedro, ki ga je razdejal orkan, in divji El Petén v Gvatemali.