TV namigi: Alibi.com, Obveščevalna in Ostani z mano

Sobota, 4. januarja



Alibi.com: TVS 2 ob 20.00

Obveščevalna: POP TV ob 20.00

Central Intelligence - Obveščevalna Foto Pro Plus



Ostani z mano: Planet TV ob 21.32

Ain't Them Bodies Saints - Ostani z mano Foto Planet TV

Podjetje Alibi.com, je nekakšen start up, ki ga ob pomoči sodelavcev Augustina in Medhija vodi premeteni in zapeljivi Greg. Osnovna dejavnost, s katero se fantje, ki so pravi magnet za težave in smešne prigode, ukvarjajo, je, da svojim strankam dajajo alibije in jim na vse mogoče načine omogočajo nemoteno dvojno življenje. Tako se vsaj zdi na prvi pogled. Zapletena zgodba se zaplete v neslutene razsežnosti, ko spremljamo, kako se iz nje rešujejo glavni liki filma in kaj vse jih čaka na poti do resnice.Vrtinec zmešnjav in dvoumnih položajev v tipični francoski maniri bo navdušil ljubitelje žanra, druge pa pustil hladne.Bob je bil v mladih letih zasmehovan na vsakem koraku, toda postal je neustrašni agent Cie, ob vrnitvi na šolsko obletnico pa znova naveže stik s starim prijateljem Calvinom. Ta je postal umirjeni računovodja, vendar pogreša stare divje pustolovščine. Kljub temu ne računa, da mu bo druženje z Bobom povsem spremenilo življenje, saj se nenavadni par zaplete v divji obračun s kriminalci, kjer Bob skrbi za divje uničevanje, Calvin pa za nenehno nerganje.Pomanjkanje izvirnosti v scenariju precej dobro nadomesti interakcija med obema glavnima zvezdnikoma.Bob in Ruth sta par, ki zagrešita zločin s smrtonosnim izidom. Bob prevzame izključno krivdo, da bi Ruth rešil zapora, saj je noseča. Medtem ko je Bob v zaporu, Ruth rodi njuno hčer Sylvie, s katero nekaj let normalno živita.Ko pa se bliža Sylviejin četrti rojstni dan, Bob pobegne iz zapora, da bi se pridružil svoji družinici, a pri tem ne računa na policista Patricka, ki se je začel sukati okrog Ruth ...