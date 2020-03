TV namigi: Alice in župan, Zlom in Jonas Kaufmann

Sreda, 4. marca







Župan mesta Lyon Paul Théraneau ni v najboljši formi. Ni še star, vendar je utrujen. Po tridesetih letih v politiki je izčrpan in brez zamisli. Njegova ekipa se sprašuje, kako rešiti to težavo. Odločijo se, da bodo sprejeli medse mlado, privlačno, vendar tudi sposobno psihologinjo Alice Heimann.Sodelovanje med županom in Alice je spodbudno, vendar tudi stresno. Župan se ob mladi sodelavki spet najde, a hkrati se zamaje njegova dotlej trdna samozavest. Podobno doživlja tudi Alice, ki jo svet politike čisto prevzame, župan Paul pa prav tako …Mešanica kriminalke in sodne drame temelji na spopadu dveh močnih osebnosti, je nekakšen šahovski dvoboj med dvema glavnima junakoma.Prvi je milijonar Ted Crawford, ki ni mogel prenesti, da ga žena vara, in jo je hladnokrvno umoril. Drugi je ambiciozen pomočnik državnega tožilca Willy Beachum, ki misli, da je primer le formalnost, ki bo še izboljšal njegovo 97-odstotno uspešnost. A seveda ne ve, da ga ima Ted namen pohrustati ... Odlični igralski predstavi odtehtata neverjetnost zgodbe.Tenorist Jonas Kaufmann občinstvo očara z močjo, čustvenostjo in lepoto svojega petja tako v junaških vlogah v Wagnerjevih operah kot v intimnih Schubertovih ali Schumannovih samospevih.Angleškemu filmskemu ustvarjalcu Johnu Bridcutu je uspelo ustvariti doslej najintimnejši in najobsežnejši portret Kaufmannovega življenja. Razkriva tudi njegovo težavno obdobje, razlog za petmesečno odpoved vseh nastopov in zmagoslavno vrnitev na oder Covent Gardna v Verdijevi operi Othello.