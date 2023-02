TV namigi: Alita, Razpoložena za ljubezen in Gogo

Petek, 17. februarja

Alita: Bojni angel: Planet TV ob 22.30

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Alita: Battle Angel. ZDA, 2019. Režija: Robert Rodriguez. Igrajo: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein. ZF film. 130 min.

Znanstvenofantastična akcija iz produkcije Jamesa Camerona je posneta po japonski mangi Gunnm avtorja Yukita Kishira.

Ko se v svetu prihodnosti Alita prebudi brez spomina na to, kdo pravzaprav je, zanjo poskrbi Ido, sočutni kiberfizik, ki ugotovi, da sta v zapuščenem telesu kiborga srce in duša mlade ženske z izjemno preteklostjo. Alita se počasi privaja na svoje novo življenje na nepredvidljivih ulicah Železnega mesta, Ido pa jo skuša zaščititi pred njeno skrivnostno zgodovino. Medtem ji njen novi prijatelj Hugo pomaga pri obujanju spominov iz preteklosti.

Razpoložena za ljubezen: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fa yeung nin wah. Kit., 2000. Režija: Kar-wai Wong. Igrajo: Maggie Cheung, Tony Chiu Wai Leung, Ping Lam Siu, Tung Cho 'Joe' Cheung. Drama. 105 min.

Razpoložena za ljubezen Foto Tv Slo

Časopisni urednik Chow Mo-Wan se z ženo preseli v novo, prenatrpano stavbo. Sosednje stanovanje zavzameta tajnica Su-Lishen in njen mož.

Chow in Su v svojih domovih pogosto samevata. Zbliža ju odkritje, da njuna partnerja, ki sta pogosto zdoma, na skrivaj ljubimkata. Chow in Su se še naprej srečujeta pod pretvezo skupnega ustvarjanja. Borita se z željo, da bi se tudi sama prepustila čustvom, ki jih gojita drug do drugega ...

Gogo: TV SLO 2 ob 20.05

Fr., 2020. Režija: Pascal Plisson. Dok. odd. 85 min.

Gogo Foto Tv Slo

Kenijka Priscilah Sitienei, za vse Gogo, ni imela sreče, da bi se kot otrok lahko izobraževala. A v svojih devetdesetih se je odločila – vpisala se je v šolo, se naučila brati, pisati, računati in najbrž najstarejša šolarka na svetu je postala zgled in navdih otrokom in njihovim staršem, in to ne le v Keniji.

Spodbudno dokumentarno zgodbo odlikujejo mojstrska fotografija, topli medčloveški odnosi in medgeneracijsko sodelovanje.