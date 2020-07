TV namigi: Amelija 2.0, MacGruber in Banksy

Četrtek, 16. julija



Amelija 2.0: Kino ob 18.20



MacGruber: Kanal A ob 20.00

VIKEND - MacGruber - MacGruber Foto



Banksy in vzpon vandalske umetnosti: HBO ob 21.40

Banksy in vzpon vandalske umetnosti Foto HBO

Obupani Carter s težkim srcem gleda svojo umirajočo ženo Amelijo, ki je zaradi možganske anevrizme ostala priključena na aparate. Nekega dne k njemu pristopi znanstvenik Paul z nenavadno ponudbo. Carterju predstavi svoj eksperiment, s katerim želi njegovi ženi podaljšati življenje. Amelijine možgane vgradijo v robota, toda Carter kmalu ugotovi, da njegova žena ni ista oseba, kot jo je poznal.Film ponuja gledalcu vprašanja, kot je, kaj določa našo človeškost? So to možgani, duša ali morda sposobnost, da ljubimo? Moderna različica Frankensteina.Zločinec Dieter Von Cunth v gorah zahodne Sibirije ukrade bojno konico, ki jo namerava pretihotapiti v ZDA. Polkovnik James Faith želi poiskati upokojenega agenta MacGruberja, ki je po njegovem mnenju edini primeren, da reši nastali položaj. Na poti v Ekvador ga spremlja poročnik Dixon Piper.MacGruber že leta velja za mrtvega: na njegov poročni dan je eksplodirala bomba, za kar je odgovoren prav Von Cunth, ki ima na vesti tudi smrt MacGruberjeve žene. Zdaj ima MacGruber končno priložnost, da se mu maščuje in Washington reši pred uničenjem.Banksy je najbolj razvpit ulični umetnik na svetu. Njegove politične slike, zločinski podvigi in predrzni vdori že dve desetletji jezijo oblasti, ki so na prizoriščih javnih slik in grafitov vselej korak za njim.Dokumentarec prinaša redke intervjuje s kontroverznim umetnikom ter zgodbo o tem, kako je družbeni izobčenec zanetil pravcato revolucionarno novo gibanje in več milijonov dolarjev vreden imperij, medtem ko njegova prava identiteta še po vsem tem času ostaja neznana.