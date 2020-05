TV namigi: Andrija in Andjelka, Moč igre in Otok

Torek, 19. maja





Andrija in Andjelka: Kanal A ob 19.25



Moč igre: TVS 2 ob 20.00

Otok: Kino ob 20.00

Zgodba je preprosta in hudo stereotipna: zakonski par v tridesetih, poročen sedem let, ona rada nakupuje, on ima rad avtomobile, oba si želita otroka, njun zakon je občasno v krizi, tako da hodita k zakonskemu svetovalcu, oba pa se tudi spogledujeta z drugimi. V ospredju so njuni hudomušni izzivi v življenju, partnerstvu in ljubezni.Gre sicer za priredbo kanadske serije Un gars, une fille, ki je nastala že leta 1997 in je po svetu dobila kar 25 priredb.V zadnjih 30 letih se je čas, ki ga otroci v državah Severne Amerike in Evrope preživijo pri igri na prostem, precej skrajšal. Igra na prostem, kot raziskujejo avtorji dokumentarne oddaje, sooblikuje bistrejše, pogumnejše in morda celo prijaznejše ljudi.Pri britanskih otrocih se je čas za igro skrajšal za kar polovico v primerjavi z njihovimi starši. V ZDA naj bi se otroci vsak dan igrali zunaj le po nekaj minut, pred različnimi zasloni pa menda presedijo po več ur. In to kljub dejstvu, da igra, še posebno če je malce drzna, zelo dobro vpliva na človekove možgane.Lincoln Six-Echo in Jordan Two-Delta sta med številnimi prebivalci, ki delajo in živijo v izjemno napredni koloniji v 21. stoletju. Edini način, da zapustijo rutinsko življenje ustanove, je Otok. Ta naj bi bil po ekološki tragediji zadnji neokrnjeni kotiček na planetu. Potovanje na Otok velja za enkraten dosežek, vendar bi za Lincolna pomenil veliko več kot zmago na napetem žrebanju, saj ga zadnje čase preganjajo nočne more.Zanimiv zaplet, ki je sicer izposojen pri filmih, kot sta Matrica ali Loganov beg, bi bil lahko osnova za odličen film, a v režiji Michaela Baya se po obetavnem začetku spremeni v serijo pregonov in eksplozij.