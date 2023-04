TV namigi: Anna, Ne navadno in smučarski poleti

Sobota, 1. aprila

Anna (Premiera): Planet TV ob 19.55

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Koprod., 2019. Režija: Luc Besson. Igrajo: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Lera Abova. Akc. film. 130 min.

Vizionarski režiser Petega elementa, Luc Besson, predstavlja svoj zadnji stilizirani akcijski film v slogu Nikite, kjer je glavno vlogo zaupal ruski manekenki Sashi Luss.

Pod neizmerno lepoto Anne Poliatove leži skrivnost, s katero bo postala najbolj iskana in strah vzbujajoča oseba na svetu. Anna je namreč manekenka, ki pod fasado krhke punčke skriva smrtonosne veščine nevarne poklicne morilke, ki ji še nobena tarča ni ušla. Anna je agentka KGB, ki pod vodstvom svoje nadzornice Olge deluje v Parizu. A ko jo Cia razkrinka, postane dvojna agentka, saj ji obljubijo mirno življenje na Havajih ...

Ne navadno (Premiera): TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Extra Ordinary. Irska/Belg., 2019. Režija: Mike Ahern. Igrajo: Maeve Higgins, Barry Ward, Will Forte, Claudia O'Doherty, Jamie Beamish. Kom. 100 min.

Ne navadno. Foto TVS

Zabavna in na trenutke strašljiva komedija o ženski z nadnaravnimi sposobnostmi, ki pomaga obupanemu očetu rešiti uročeno hčerko iz krempljev blaznega satanista.

Rose, prikupna in osamljena inštruktorica vožnje na irskem podeželju, ima nadnaravne sposobnosti, a zavrača vztrajne prošnje domačinov, naj poskrbi za njihove smetnjake, obsedene z duhovi. Ko pa krajevni rokovski zvezdnik sklene zavezo s hudičem in začara mlado dekle, je Rose primorana premagati strah pred svojim darom in ob pomoči obupanega očeta pomagati dekletu.

Smučarski poleti: TV SLO 2 ob 8.30

Svetovni pokal, Planica 2023. Prenos. 220 min.

Timi Zajc. Foto Jure Makovec/Afp

Ker je petkova posamična tekma zaradi slabega vremena odpadla, jo bodo izvedli pred ekipno tekmo. Tekma, ki bo le v eni seriji, se bo začela ob 8.45.

Že tradicionalno pa sobota v Planici prinaša ekipno preizkušnjo. Slovenska reprezentanca je vedno v vlogi favoritinje. Zmage so se naši letalci veselili tudi v lanski sezoni. To je bila tretja ekipna zmaga Slovenije pod Poncami v zgodovini. V pokalu narodov se v letošnji sezoni zmaga močno nasmiha reprezentanci Avstrije.

Tekma bo na sporedu ob 10.00.