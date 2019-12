TV namigi: Ant-Man, Postreli jih in Zakopane skrivnosti

Nedelja, 8. decembra

Ant-Man: Planet TV ob 20.00





Postreli jih: Kino ob 20.00

Shoot 'em Up Postreli jih

Buried Secrets of the Bible with Albert Lin: Parting the Red Sea - Zakopane skrivnosti Svetega pisma z Albertom Linom: Razdelitev Rdečega morja

Marvelova akcijska pustolovska komedija o blebetavem, a prebrisanem prevarantu, ki postane superjunaški človek-mravlja.Tatič in prevarant Scott svoje življenje zapravlja z vlomi in prestajanjem kazni v zaporih, dokler mu znanstvenik Hank ne ponudi nove življenjske priložnosti. Izroči mu obleko, ki ga lahko pomanjša na velikost mravlje in hkrati da neizmerno moč ter zmožnost komunikacije z mravljami. Scott postane superjunak Ant-Man, toda da bi ustavil dvoličnega zlobneža Darrena in rešil človeštvo pred uničenjem, mora mravljinčji junak zbrati ves pogum in uporabiti svoje zmikavtske izkušnje.Hertz (Paul Giamatti) je vodja skupine skrivnostnih morilcev, ki dobijo na videz preprosto nalogo: ubiti nosečnico. Še preden tarčo pokončajo, jim na pot stopi skrivnostni gospod Smith (Clive Owen) in v toči krogel reši novorojenčka. Z dojenčkom se Smith skrije pri zapeljivi prostitutki in kmalu se znajdejo na begu pred pobesnelimi morilci.Stripovsko obarvan akcijski tobogan je poln množičnih pokolov, strelskih obračunov in komičnih trenutkov. Clive Owen je kot vedno suveren, Monica Bellucci kot vedno super seksi, Paul Giamatti pa kot vedno odličen. Nekonvencionalna, a zabavna akcija.Se je Rdeče morje res razdelilo? Sta Sodomo in Gomoro res uničila ogenj in žveplo? Zgodba o Mojzesu, ki razdeli Rdeče morje, je ena izmed najbolj poznanih zgodb iz Svetega pisma, toda ali temelji na resničnih dogodkih?Znanstvenik Albert Lin se to odpravi raziskat v Egipt, kjer si pomaga z najnaprednejšo satelitsko tehnologijo.