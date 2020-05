FOTO:TV namigi: Arbitraža, Imperij, Poroka po indijsko in Tarča

Četrtek, 14. maja



Arbitraža: Kanal A ob 20.00





Imperij: Fox ob 22.00

Imperij FOTO: Fox

Poroka po indijsko: TVS 2 ob 20.00

Poroka po indijsko FOTO: TVS



Tarča, Globus, Točka preloma

Točka preloma: Družba Gorenje FOTO: Jure Eržen/Delo

Robert Miller je uspešen finančnik, ki vodi veliko korporacijo. Hkrati je podpornik umetnosti in oče dveh odraslih otrok ter mož ljubeče žene Ellen. A to je le prvi vtis. Naložba v Rusiji se je zaradi tamkajšnjih nemirov izkazala za zgrešeno in Robert se spopada z izgubo. Poleg tega ima tudi pol mlajšo ljubico. Nekega dne doživita prometno nesrečo ...Teme, kot so finančni zlom, goljufija in izmikanje pravici z bogastvom nedvomno zvenijo aktualno in kljub nekaterim luknjam v zgodbi je film učinkovit, tudi zaradi dobre igre.Imperij je ameriška serija, ki deloma temelji na Shakespearovi tragediji Kralj Lear in drami Jamesa Goldmana Lev pozimi. Drama družinski dinastiji v glamuroznem in včasih nevarnem svetu hiphopa se vrača s šesto in hkrati zadnjo sezono.Proti koncu pete sezone je moral Lucious zbežati iz New Yorka, saj ga je lovil FBI. Da bi bilo vse skupaj še huje, Cookie ni hotela z njim. Šesta sezona se tako začne z razkolom Lyonovih. Družina je ogrožena z vseh vidikov in njeni člani se bodo morali odločiti, kaj je pomembneje – imperij ali družina.Mlada Avstralca indijskih korenin se približujeta tridesetemu letu starosti. Običaji njunih staršev jima narekujejo poroko, kajti zaradi samskega življenja po tridesetem bi lahko dobila nalepko, da sta pokvarjeno blago, kar bi družini osramotilo.Dekle in fant, ki si zase želita poroko iz ljubezni, pospešeno, že kar živčno iščeta partnerja tudi po spletu, pomagata si z astrologijo, eden izmed njiju privoli celo v možnost dogovorjene poroke.V Tarči tri tedne po naših prvih objavah: kaj preiskujejo policija, tožilstvo, Furs, Računsko sodišče, KPK in druge institucije? V katere dokumente nam ministrstva niso dovolila vpogleda? Preiskovali smo tudi, kakšne so bile marže posrednikov, ki so sklenili posel z državo.V Globusu o tem, kako se s pandemijo koronavirusne bolezni 19 soočajo v Združenih državah Amerike, kjer število okuženih in smrtnih žrtev skokovito narašča. Kakšne posledice bo virus povzročil ameriškemu gospodarstvu in zakaj je število umrlih še posebej veliko med tamkajšnjim temnopoltim prebivalstvom.V Točki preloma o razlogih za množična odpuščanja v Gorenju. Se bo podjetju uspelo izvleči in za kakšno ceno? Kdo je najbolj odgovoren za zdajšnje razmere? Novi lastniki ali bivša uprava?