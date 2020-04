TV namigi: Atlas, Dežela jutrišnjega dne in Zora

Sreda, 1. aprila



Atlas: TVS 1 ob 20.05



Dežela jutrišnjega dne: Svet onkraj: Planet TV ob 20.00



Zora: TVS 2 ob 20.55

Zora Foto Edvard Žitnik

Walter je šestdesetletnik, zaposlen v podjetju, ki opravlja prisilne izselitve. Za svoja leta je Walter močan in vsako jutro z vajami krepi telo. Ko bi moral prisilno izseliti najemniško družino, v mladem družinskem očetu, ki se pogumno upira nepošteni deložaciji, prepozna svojega odtujenega sina. Jan svojega očeta ne pozna, saj ga ni videl od otroštva.Med selitvenimi delavci je tudi novinec, Moussa, nevaren in nasilen človek. Walter se postavi v bran sinovi družini, zato se mora soočiti s svojim korumpiranim šefom, z Mousso in s svojimi strahovi iz preteklosti.Film, namenjen otrokom in mladostnikom, po ozračju spominja na klasike, kot so Gooniji, E.T. in Super 8, in prinaša sporočilo o pomembnosti znanja in raziskovanja.Zgodba najprej predstavi 11-letnega izumitelja Franka, ki se odpravi v New York na svetovno razstavo leta 1964 s svojim raketnim nahrbtnikom, kjer spozna deklico Ateno, ki mu podari broško oziroma vstopnico v Deželo jutrišnjega dne, svet, kjer je fantastična prihodnost že postala resnična. Nato se zgodba preusmeri na Casey, najstnico, ki živi v Cape Canaveralu in vsako noč vdre v raketno izstrelišče ...Christian, Marijan in Zora živijo prijetno družinsko življenje v mestecu Ridgewood nedaleč od New Yorka. Christianova in Marijanova najpomembnejša odločitev v življenju je bila, da sta posvojila še ne 24 ur staro deklico indijanskega rodu, ki sta ji dala ime po njuni za rakom umrli prijateljici Zori. Čeprav že leta živita v ZDA, sta ostala Slovenca. Nekega dne sta se odpeljala na slovenski konzulat v New Yorku, da bi svojo hčer vpisala v slovensko matično knjigo, in na prvi pogled uradniška formalnost ju je soočila z neizprosno realnostjo življenja v njuni domovini.Dokumentarec Zora ne obsoja, poučuje ali polemizira, scenarist in režiser Edvard Žitnik se je odrekel besedilu in dokumentaristično posnel preprosto pripoved ene srečnejših družin, kar jih je srečal v življenju, kot je dejal.