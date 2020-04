TV namigi: Babe, Noe in Križev pot

Petek, 10. aprila



Babe: Planet TV ob 20.00



Noe: Kanal A ob 20.00

Križev pot: TVS 2 ob 21.10

Papež Frančišek. Foto: Gregorio Borgia/AP

V tem prikupnem družinskem filmu, ki je zaradi odlične zgodbe in takrat posebnih učinkov dosegel izjemen svetovni uspeh, spoznamo prašička, ki hoče postati ovčji pastir.Baba, ki ga kot mladega prašička odvzamejo njegovi družini in ga odpeljejo na tujo kmetijo, žalostnega in zmedenega posvoji prijazen pes in Babe se kmalu navadi na svoj novi dom. A ko ugotovi, da je usoda večine prašičev, da končajo na jedilni mizi, se odloči, da bo postal koristen član kmetije in se poskušal naučiti pasti ovce, čeprav druge živali in prijazen, a konvencionalen kmet Hoggett dvomijo o njem.Aronofskyjev pogled na starozavezno zgodbo o Noetu, ki je po božjih navodilih pred vesoljnim potopom rešil peščico ljudi in živalskih vrst, je za mnoge precej kontroverzen.Zgodbi, ki je v Svetem pismu opisana sicer zelo kratko, je dodal atribute, kot sta negativec, ki ogroža barko, in neposlušni Noetov sin, predvsem pa je spremenil sporočilo zgodbe. V njej ne gre več za novo zavezo med ljudmi in Bogom, ampak za ekološki manifest, v katerem je človek bolj ali manj odveč. Noe je vizualno fascinanten film, ki pa s svojo dolžino vseeno preseže povprečno gledalčevo pozornost.Na veliki petek bomo spremljali pobožnost Križevega pota, ki bo letos namesto v rimskem Koloseju potekala pred baziliko sv. Petra. Letošnja razmišljanja ob postajah bodo napisali člani župnije, v katero spada padovski zapor Due Palazzi.Papež Frančišek je razmišljanja ob postajah dal napisati povabil štirinajst ljudem. Med njimi je pet zapornikov, družina, ki jo je prizadel umor, hči obsojenca na dosmrtno kazen, zaporniški učitelj, sodni uslužbenec, mati zapornika, katehet, zaporniški paznik, menih prostovoljec in po krivem obsojeni duhovnik, ki je bil šele po osmih letih sodnih mlinov spoznan za nedolžnega.